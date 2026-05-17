Ola de Calor Golpea Con Fuerza en Más 20 Estados Hoy 17 de Mayo 2026: ¿Dónde Esperan hasta 45°?

Los días de altas temperaturas siguen. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo y señaló que en 25 estados de México golpeará con fuerza la ola de calor, con temperaturas de hasta 45° Celsius.

¿Cuáles son los estados afectados por la ola de calor hoy 17 de mayo 2026?

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Durango (oeste y noreste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes (suroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro y sureste), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro), Tlaxcala (este), Morelos, Puebla (centro, sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (centro y norte), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste). En contraste, una línea seca en el norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, con una vaguada en altura, con la entrada de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, así como con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias y chubascos en dichas regiones, además del noroeste, norte, centro y sureste mexicano, presentándose lluvias muy fuertes en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (noroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte), además de lluvias fuertes en San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (noroeste, sur y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Ciudad de México (norte y este) y Chiapas (sur). Las lluvias mencionadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, se pronostican vientos con rachas de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.



¿Dónde se prevén temperaturas de hasta 45 grados hoy 17 de mayo 2026?