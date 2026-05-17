Pronóstico del Tiempo Hoy 17 de Mayo: Calor en la Mayor Parte del País y Chubascos en 12 Estados.

Para este domingo 17 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas muy calurosas en la mayor parte del país, así como lluvias y chubascos en 12 entidades que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Se espera una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México, lo que mantendrá las temperaturas altas, prevaleciendo la onda de calor en 20 estados.

En contraste, una línea seca en el norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, con una vaguada en altura, con la entrada de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, así como con inestabilidad atmosférica, propiciarán precipitaciones en el noroeste, norte, centro y sureste mexicano.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (noroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte).

(50 a 75 mm): Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (noroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (noroeste, sur y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Ciudad de México (norte y este) y Chiapas (sur).

(25 a 50 mm): San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (noroeste, sur y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y este), Ciudad de México (norte y este) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

(5 a 25 mm): Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Durango, Zacatecas, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a muy podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Video: Continuarán el Calor y las Lluvias, en Gran Parte del País.

¿Dónde habrá calor?

Baja California Sur

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y centro), Veracruz (sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

: Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y centro), Veracruz (sur), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste). De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, con heladas.

con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, con heladas. De 0 a 5 °C en las sierras de Sonora, con posibles heladas.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo con nubes dispersas y presencia de bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México durante la mañana.

Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte y este de la Ciudad de México y el Estado de México (norte y este).

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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ASJ