CDMX, en Alerta por Calor de Más de 30 Grados y Se Espera Lluvia a Esta Hora

La Ciudad de México entró en alerta por el calor de hoy, 15 de mayo de 2026; además, va a llover este viernes, día de marchas y caos vial. Aquí te damos los detalles sobre el clima en la CDMX.

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Cabe recordar que hoy inició oficialmente la temporada de huracanes 2026, en México, y en N+ te damos todos los detalles.

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Clima en CDMX hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó ola de calor para varios estados de la República mexicana, por varios fenómenos, entre ellos, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Este viernes, será caluroso en CDMX con temperaturas de entre 30 y 32 grados centígrados, con lluvia ligera.

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Por el calor de hoy, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla entre las 13:00 y 18:00 horas, en las siguientes siete alcaldías:

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero (GAM).

Iztacalco.

Iztapalapa.

Venustiano Carranza.

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¿A qué hora va a llover hoy en CMDX?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la SGIRPC, la Ciudad de México registrará lluvias aisladas por la noche, a partir de las 21:00 horas, principalmente en la zona sur.

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Con información de N+.

RMT