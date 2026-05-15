Sheinbaum Revela la Propuesta que Hizo a U2 Durante su Encuentro en México: ¿De Qué se Trata?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló detalles sobre el encuentro que tuvo con la banda irlandesa U2, grupo que sorprendió a sus fans por su visita a nuestro país, para la grabación de un video, en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

En la conferencia mañanera de hoy, 15 de mayo de 2026, la mandataria habló sobre el encuentro del jueves con los integrantes de U2, durante la Asamblea General de la Copa Mundial de los Niños de la Calle, que se realizó en el Teatro Hidalgo de CDMX y destacó que fue "muy agradable conocerlos”, "fue muy bueno".

Sheinbaum Pardo dio a conocer que pidió a U2 “que sigamos colaborando juntos”, porque “ellos tienen un proyecto, en Irlanda, para apoyar jóvenes para la música”, por lo que solicito a Bono, The Edge y Adam Clayton seguir platicando parar impulsar un proyecto similar en México.

La presidenta Sheinbaum reiteró que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de Mexico y explicó que decidió asistir al evento del Teatro Hidalgo “porque es algo completamente distinto”, del que U2, banda “hiperconocida”, es embajadora del proyecto.

Además, subrayó que Bono, líder de U2, “es conocido por impulsar causas progresistas en el mundo y acercarse a los pueblos que tienen una situación difícil”.

“Que bueno que personalidades de este calibre vengan a México y conozcan lo que estamos haciendo, que conozcan la transformación y que sean voceros en todo el mundo de las grandes transformaciones que está viviendo México”, recalcó.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que verá la inauguración del Mundial 2026 desde el Zócalo; además, comentó que el grupo U2 no le confirmó un concierto gratuito. pic.twitter.com/WWcXBLifqC — NMás (@nmas) May 15, 2026

Video: U2 se Reúne con Claudia Sheinbaum durante Visita de la Banda a CDMX

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¿U2 dará concierto gratis en el Zócalo CDMX?

La sorpresiva vista de U2 a México causó furor entre sus fans y anhelo de algún concierto gratis en el Zócalo CDMX, sin embargo, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo hoy que la banda no confirmó ningún show en la Plaza de la Constitución.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Información en desarrollo…

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RMT