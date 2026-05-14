La tarde del miércoles 13 de mayo, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), decenas de personas abarrotaron las calles del Centro Histórico tras confirmarse la presencia de U2 en un edificio de la calle Tacuba. La banda irlandesa, considerada una de las más influyentes del rock mundial, grababa un video musical y provocó escenas de emoción, gritos y empujones entre seguidores que buscaban ver de cerca a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

Con celulares en mano y entre un fuerte operativo de seguridad, los fans permanecieron durante horas en la zona con la esperanza de conseguir una fotografía, un saludo o incluso un autógrafo. La expectativa creció rápidamente en redes sociales, donde comenzaron a circular videos de la agrupación caminando por el Centro Histórico y saludando a los asistentes.

Fans de U2 viven momentos de tensión y emoción en la calle Tacuba

La presencia de la banda irlandesa convirtió la zona en un auténtico punto de reunión para seguidores de distintas edades. Algunos aseguraron que nunca imaginaron tener tan cerca a los músicos, quienes llevan más de tres décadas visitando México y cuentan con una enorme base de admiradores en el país.

Rafael, seguidor de U2 que logró acercarse a los integrantes durante la grabación, relató la intensidad del momento y la emoción que vivió entre la multitud.

“No pues lo tuve a un metro así como estoy platicando contigo y fue una emoción muy bonita. La gente tan exaltada que estaba, hasta se estaban aventando ahí todos, pero ellos ahí siguieron con nosotros y fue algo para mí muy sentimental y muy bonito”.

La grabación del video comenzó desde el martes y continuó durante el miércoles, lo que mantuvo la expectativa en el Centro Histórico durante más de un día. Comerciantes, turistas y trabajadores de la zona también se detuvieron para intentar captar imágenes de la banda.

Un fan consiguió el autógrafo de The Edge y desató envidia entre seguidores

Entre los asistentes hubo quienes tuvieron más suerte y lograron interactuar directamente con los integrantes de U2. Uno de ellos fue Tete Urban, músico mexicano y admirador de la banda desde la adolescencia, quien consiguió el autógrafo de The Edge en su guitarra.

El fan explicó que ese momento representó uno de los recuerdos más importantes de su vida debido a la influencia que el guitarrista ha tenido en su carrera musical.

“Yo soy guitarrista, toco la guitarra, soy músico y para mí el tener esto es para coleccionarlo, colgarlo en mi casa y tenerlo siempre. The Edge enseguida llega y me dice ‘yo sí’, y ahí está, el autógrafo de The Edge en mi guitarra”.

Las imágenes del autógrafo comenzaron a viralizarse rápidamente entre comunidades de fans, especialmente porque The Edge es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock contemporáneo.

Bono sorprendió a todos al gritar “¡México!” desde su camioneta

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Bono salió del edificio y subió a su camioneta rodeado de seguidores. Antes de retirarse, el cantante colocó su mano en el pecho y comenzó a gritar “¡México!” junto con las personas que lo esperaban en la calle.

La reacción provocó una ovación inmediata y múltiples videos del instante comenzaron a compartirse en plataformas digitales. Para muchos fans, este gesto confirmó el fuerte vínculo que la banda mantiene con el público mexicano desde hace más de 30 años.

U2 se presentó por primera vez en México en 1992 y desde entonces ha ofrecido al menos 14 conciertos en territorio nacional. La agrupación ha llenado estadios en distintas ciudades del país y mantiene una de las comunidades de seguidores más grandes de América Latina.

La banda también participó en un evento internacional en la CDMX

Además de la grabación del video musical, U2 visitó este jueves el Teatro Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), para asistir a la asamblea general de la Copa Mundial de Niños de la Calle, iniciativa que la agrupación patrocina y en la que participan 30 equipos de diferentes países.

La banda irlandesa, ganadora de 22 premios Grammy, ha destacado durante décadas por involucrarse en causas sociales y humanitarias alrededor del mundo. Su visita a México no solo generó furor entre los fans, también atrajo atención internacional por las actividades que realizan en la capital del país.

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