Ucrania Lanza Ataque Masivo de Drones Contra Rusia; Deja 4 Muertos y Varios Heridos en Moscú.

Rusia afirmó este domingo que Kiev bombardeó su territorio con unos 600 drones que dejaron cuatro muertos y varios heridos, en uno de los ataques ucranianos más masivos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Tres días después de mortíferos bombardeos contra la capital ucraniana, a los que Kiev prometió responder, el Ministerio de Defensa ruso indicó que su sistema de defensa antiaérea ha derribado 556 drones entre las 22:00 y las 07:00 horas locales (entre las 19:00 y las 04:00 GMT). Otros 30 drones fueron neutralizados entre las 07:00 y las 09:00, hora local.

Estas interceptaciones, un nivel muy por encima de las pocas decenas que se registran habitualmente, tuvieron lugar sobre 14 regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, precisó la misma fuente en la plataforma de mensajería rusa Max.

Moscú y su región se vieron particularmente afectadas. Una mujer murió después de que un dron impactara su vivienda en Khimki, una ciudad apenas al noroeste de la capital rusa, y dos hombres fallecieron en la aldea de Pogorelki, al norte de la ciudad, según el gobernador local Andrei Vorobyev.

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En la propia Moscú, al menos 12 personas resultaron heridas en el ataque nocturno, en su mayoría cerca de la entrada de la refinería de la ciudad, informó el alcalde Serguei Sobyanin.

Otra persona también murió en la región fronteriza de Bélgorod, según autoridades locales. En el resto de la región que rodea la capital, varias viviendas e infraestructuras resultaron dañadas y se reportaron cuatro heridos.

En Moscú, más de 80 drones fueron interceptados y un ataque dejó 12 heridos, "sobre todo obreros" de una obra cercana a una refinería, según el alcalde Serguéi Sobianin.

"La producción de la refinería no se ha visto afectada. Tres edificios residenciales han resultado dañados", señaló.

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Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana afirmó este domingo haber interceptado 279 drones de ataque y señuelos rusos de un total de 287 lanzados durante la noche.

Ofensiva 'completamente justificada'

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa de Moscú hasta la fecha, está totalmente justificado y tiene como objetivo presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra.

"Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y pueblos están completamente justificadas", escribió en sus redes sociales, en las que compartió un vídeo en el que se ve una columna de humo negro que se eleva desde unas infraestructuras.

"Esta vez, las sanciones de largo alcance ucranianas alcanzaron la región de Moscú. Les estamos diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra", agregó el presidente.

Zelensky agradeció su "precisión" al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a las Fuerzas de Defensa de Ucrania, que han logrado alcanzar objetivos en la retaguardia rusa situados a más de 500 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana.

"La concentración de defensas aéreas rusas en la región de Moscú es la más elevada. Pero estamos superándolas", concluyó su mensaje.

Ucrania golpea regularmente objetivos en Rusia en represalia por los bombardeos diarios del ejército ruso desde hace más de cuatro años. Kiev asegura que apunta a sitios militares pero también energéticos, con el fin de reducir la posibilidad de que Moscú financie su ofensiva.

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La región de la capital ucraniana suele ser objeto de ataques con drones, pero Moscú, situada a más de 400 kilómetros de la frontera ucraniana, es un blanco mucho menos frecuente.

Ucrania y Rusia reanudaron el lunes por la noche sus bombardeos, cuando expiró una tregua de tres días negociada bajo el auspicio de Estados Unidos con motivo de las conmemoraciones en Rusia del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Las negociaciones, bajo mediación estadounidense, están suspendidas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada a finales de febrero por bombardeos contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

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Con información de Agencias

ASJ