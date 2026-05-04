Rusia Declara Alto al Fuego con Ucrania por 2 Días: ¿Cuándo y Por Qué Es la Tregua?

Este lunes 4 de mayo de 2026, Rusia declaró un alto al fuego de dos días en el conflicto con Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

Lo anterior será los días 8 y 9 de mayo, para conmemorar el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, indicó en un comunicado.

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Advertencia a Ucrania

De igual manera, dijo que contaba con que la parte ucraniana hiciera lo mismo, y advirtió que Rusia lanzaría un ataque masivo de misiles de represalia contra el centro de Kiev si su ‌vecino intentaba ‌perturbar las celebraciones del Día de la Victoria.

"Si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra patriótica, las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev", dijo.

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Rusia, dispuesta a actuar

"A pesar de los medios de que disponemos, Rusia se ha abstenido anteriormente de llevar a ‌cabo tales ‌acciones por motivos humanitarios".

Así lo indicó en el texto, en el que subrayó que Rusia estaba dispuesta a actuar si no se respetaba el alto el fuego.

"Advertimos a la ‌población civil de Kiev y ⁠al personal de las misiones diplomáticas extranjeras de la necesidad de abandonar la ciudad ‌de manera oportuna", agregó en el comunicado divulgado en el servicio de mensajería MAX, respaldado por el Kremlin.

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Con información de Reuters.

spb