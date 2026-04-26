40 Aniversario de Accidente de Chernóbil: Zelenski Acusa a Rusia de "Terrorismo Nuclear"

Durante el 40 aniversario de la explosión de la planta nuclear de Chernóbil, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que Rusia hace "terrorismo nuclear".

“Hace cuarenta años, el mundo se enfrentó a uno de los peores desastres nucleares: la explosión del cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil.

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"Se liberó una cantidad significativa de material radiactivo al medio ambiente. Cientos de miles de personas han estado lidiando con las consecuencias de esa tragedia durante años”, escribió Zelenski en Facebook.

Agregó que se reconstruyó un sarcófago sobre el reactor nuclear y que más de 40 países han contribuido para sellarlo y prevenir nuevos desastres.

“Estas dos estructuras son las que protegen contra las fugas de radiación y la contaminación. Su mantenimiento y protección redundan en beneficio de todos. Pero con su guerra, Rusia vuelve a poner al mundo al borde de un desastre provocado por el hombre", publicó.

Vista aérea de la explosión de la planta nuclear de Chernóbil, en mayo de 1986. Foto: Reuters | Archivo

Un desastre provocado por Rusia

El mandatario hizo los señalamientos contra Moscú, en plena guerra que se libra entre ambos países desde febrero de 2022, tras la invasión rusa.

A través de redes sociales, Zelenski usó la catástrofe nuclear, ocurrida durante la era soviética, para decir que Rusia está una "vez más llevando al mundo al filo de un desastre provocado por el hombre".

Añadió que "el mundo no puede permitir que continúe este terrorismo nuclear, y la mejor manera es obligar a Rusia a que detenga sus temerarios ataques".

Señaló que los drones rusos sobrevuelan constantemente Chernóbil y uno de ellos incluso impactó contra su cubierta protectora el año pasado.

1986, el año del desastre nuclear

El 26 de abril de 1986, ocurrió una explosión en la central de Chernóbil, el peor desastre nuclear civil de la historia, lo que cambió la percepción sobre la energía nuclear en el mundo.

Miles de personas murieron a causa de la exposición a la radiación, aunque la cifra varía. Unas 600 mil personas involucradas en la operación de limpieza (liquidadores) estuvieron expuestas a altos niveles de radiación.

Según un informe de la ONU, publicado en 2005, situó el número de víctimas mortales confirmadas y previstas en 4 mil, en los tres países más afectados. Un año después, Greenpeace estimó cerca de 100 mil fallecimientos.

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Con información de agencias

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