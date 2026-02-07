Zelenski Asegura que Estados Unidos Quiere que la Guerra de Ucrania Termine para Junio

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia acabe de aquí a junio.

Y ha propuesto albergar unas conversaciones entre ambas partes la semana próxima.

En unos comentarios realizados la mañana de este sábado, precisó que Washington "ha propuesto por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana"

Presión en caso de no cumplir el plazo

Añadió que si no se cumple el plazo, es probable que el gobierno del presidente Donald Trump presione a Kiev y Moscú.

Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra para principios de verano y probablemente ejercerán presión sobre las partes precisamente según este calendario

"Y dicen que quieren hacerlo todo antes de junio. Y harán todo lo posible para terminar la guerra. Y quieren un calendario claro de todos los acontecimientos", indicó.

Y aclaró que Ucrania no aceptará que Estados Unidos llegue a acuerdos con Rusia sobre su soberanía sin su participación.

