Reportan Vialidades Inundadas en Chimalhuacán y La Paz Por Fuertes Lluvias y Granizada.

Autoridades de Chimalhuacán y La Paz, en el Estado de México, reportaron vialidades inundadas luego de las fuertes lluvias y caída de granizo la noche de este sábado 16 de mayo.

El gobierno de Chimalhuacán informó que, tras las precipitaciones, el Comité de Emergencias activó de inmediato protocolos de supervisión y prevención.

Para atender las afectaciones viales, unidades tipo Vactor del ODAPAS y de Protección Civil fueron desplegadas para retirar el agua acumulada en distintas avenidas, reportó, pero no indicó el alcance de las afectaciones.

Un video difundido en redes sociales muestra una gran bajada de agua sobre Camino viejo a Texcoco, a la altura del kilómetro 26. En las imágenes se ven aguas negras correr sobre una calle inclinada. Al momento no se reportan mayores daños.

El ayuntamiento dijo que mantienen vigilancia permanente en drenes y barrancas, los cuales se reportan sin desbordamientos, mientras que los cárcamos operan con normalidad.

Asimismo, la autoridad municipal exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier emergencia.

Desazolvan en La Paz

En tanto, el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Opdapas) de La Paz informó que se realizan labores en distintos puntos del municipio tras la fuerte lluvia y granizada registrada recientemente.

Las autoridades indicaron que ya se llevan a cabo acciones para reducir los niveles de inundación y atender las afectaciones, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el bienestar de la población.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y extremar precauciones al transitar por zonas afectadas. No obstante, tampoco precisó qué vialidades deben evitarse.

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ASJ