Día de la Victoria: Putin Dice Que la Ofensiva Rusa en Ucrania Es Una "Causa Justa"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que está convencido que la ofensiva contra Ucrania es una "causa justa", durante su discurso durante el desfile militar por el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Al intervenir en la Plaza Roja por el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, señaló que Rusia avanza en el país vecino a pesar de que cuenta con el apoyo de "todo el bloque de la OTAN".

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"Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando".

Recalcó que las tropas que combaten en la "operación militar especial", como conocen en Rusia a la guerra con Ucrania, siguen la tradición de los soldados soviéticos que lucharon en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

"Les felicito por el Día de la Victoria, nuestra fiesta más importante, sagrada y brillante. La celebramos con orgullo y amor por nuestro país, con la comprensión de que nuestro deber común es defender los intereses y el futuro de la patria".

Una causa justa

Putin señaló que el Ejército Rojo "salvó" no solo a la Unión Soviética, sino a toda Europa. Recordó que muchos países ya habían capitulado y cedido su soberanía ante el avance nazi.

"La lealtad a la patria es la verdad suprema", dijo Putin. Afirmó que la "clave del éxito" del pueblo ruso es su consolidación nacional, fuerza moral y la "capacidad de superar cualquier desafío".

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"Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa (en Ucrania). Estamos juntos, la victoria fue y siempre será nuestra", concluyó.

El desfile fue diferente a otros años, ya que no contó con el despliegue de armamento pesado, debido, argumentó el Kremlin, por lo que denominó una amenaza terrorista ucraniana.

Además, solo asistieron cinco mandatarios extranjeros a la cita: de Bielorrusia, Kazajistán, Laos, Malasia y Uzbekistán, y ningún líder del lado occidental.

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Con información de EFE

ICM