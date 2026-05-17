Fallas en Telcel Hoy 17 de Mayo 2026: ¿Qué Problemas se Reportaron con Más Frecuencia?

Usuarios de telefonía móvil reportaron que se cayó Telcel la noche del sábado y las primeras horas de este domingo 17 de mayo 2026. Entre las fallas que reportaron se encuentra la señal móvil.

De acuerdo con la plataforma DownDetector, que se encarga de monitorear los servicios digitales en tiempo real, fue alrededor de las 20:00 horas del sábado cuando comenzaron a aumentar los usuarios con problemas en su servicio.

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¿Se cayó Telcel hoy 17 de mayo 2026?

La noche del sábado, decenas de personas comenzaron a reportar a través de la plataforma DownDetector, pero también por medio de redes sociales, las fallas que presentaron en el servicio de telefonía.

"Oigan, Telcel, me quedé sin línea telefónica. No puedo recibir ni hacer llamadas. ¿Alguien más con este problema?", expuso una usuaria en X.

Por su parte, la compañía no ha lanzado alguna comunicación oficial por la caída del servicio que, aunque no fue generalizada, ya que muchos usuarios aseguraron que mantenían conectividad y servicio de red, sí afectó a decenas de personas.

A través de X, Telcel respondió a sus usuarios que atenderían sus reportes de manera personalizada vía mensaje directo.

Fue durante la madrugada de este sábado que redujeron los reportes, aunque algunas personas aseveran que siguen sin servicio hasta el corte de las 07:00 horas de este domingo.

¿Cuáles fueron las fallas más comunes en la caída de Telcel?

Entre las principales fallas reportadas se encuentran:

Señal móvil

Llamadas de voz

Internet móvil

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