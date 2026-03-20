Usuarios Reportan Fallas con Señal de Telcel Hoy Viernes 20 de Marzo 2026

Usuarios de Telcel reportaron la noche de este viernes 20 de marzo de 2026 problemas con la señal de la compañía de telefonía móvil.

De acuerdo con el portal de fallas Downdetector, cerca de las 18:00 horas se registró un pico de más de mil informes de problemas relacionados con la red de Telcel.

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El 77% de los reportes de fallas correspondían a problemas relacionados con la señal móvil; seguido por internet móvil, con 13%; y llamadas de voz, con 9%.

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¿De dónde provienen los reportes de fallas?

La mayoría de los informes de fallas provenían de Baja California, principalmente de Tijuana y Ensenada, pero también había reportes en La Paz, Baja California Sur.

De otros centros urbanos como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey también provenían algunos de los reportes de intermitencias.

Hasta el momento se desconoce el origen de las intermitencias.

Telcel es la compañía de telefonía con más usuarios en México.

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