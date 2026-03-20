¿Por Qué México Enviará Tropas de las Fuerzas Especiales de la Marina a Estados Unidos?

El Pleno del Senado de la República aprobó con 69 votos a favor un dictamen que concede autorización al Ejecutivo Federal para permitir la salida de una delegación de las Fuerzas Armadas fuera de los límites del país.

En esta ocasión, elementos que integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina se trasladarán a territorio estadounidense para participar en actividades de adiestramiento especializado.

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Destino y objetivo de la misión

La delegación mexicana, compuesta por 60 elementos de las fuerzas especiales, viajará a las instalaciones de la base militar de Camp Shelby Joint Forces Training Center, en Mississippi, Estados Unidos.

El propósito central de este despliegue es la participación en el evento denominado "Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjuntos" (JCET por sus siglas en inglés).

Este ejercicio tiene como fin principal fortalecer la preparación operativa de las tropas mexicanas a través del intercambio de tácticas y conocimientos con unidades homólogas extranjeras.

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Detalles del despliegue

De acuerdo con lo aprobado por los legisladores, la misión se desarrollará bajo los siguientes parámetros:

Periodo : Las tropas estarán fuera de territorio nacional del 6 de abril al 30 de mayo de 2026.

: Las tropas estarán fuera de territorio nacional del 6 de abril al 30 de mayo de 2026. Personal : El grupo seleccionado pertenece a la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina.

: El grupo seleccionado pertenece a la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina. Logística: Se autorizó el transporte de la delegación en una aeronave de la Marina, así como el equipo y armamento necesarios para el adiestramiento.

Importancia para la defensa nacional

El dictamen subraya que este tipo de ejercicios combinados son fundamentales para el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Al interactuar con cuerpos militares internacionales en escenarios controlados, se busca:

Mejorar el adiestramiento y la eficiencia operativa. Fomentar la cooperación en materia de seguridad regional. Actualizar procedimientos tácticos en misiones de alta especialidad.

La aprobación se dio en el marco de las facultades constitucionales del Senado para vigilar y autorizar los movimientos de las tropas nacionales fuera del país, garantizando que el objetivo sea estrictamente de capacitación y mejora institucional.

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