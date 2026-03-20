Rescatan a 700 Perros y Gatos en Los Ángeles; Sería el Mayor Operativo de su Tipo en EUA

En Los Ángeles, California, cerca de 700 perros y gatos fueron rescatados este viernes por autoridades del condado. Se presume que podría tratarase del mayor operativo de rescate animal en la historia de Estados Unidos.

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Rescatan a 700 animales de refugio en condado de Los Ángeles

Alrededor de las 7 de la mañana, hora local, comenzó la operación en un rancho ubicado en la zona de Lake Hughes, en la zona montañosa al extremo norte del condado de los Ángeles. Más de 70 empleados de control y cuidado de animales participaron en el operativo, según se lee en un comunicado del Departamento de Control y Cuidado de Animales del condado de Los Ángeles (DACC, por sus siglas en inglés).

Los animales rescatados estaban bajo la custodia de Christine De Anda, activista de la organización de rescate animal Rock N Pawz. En su página web, Rock N Pawz se define como una asociación sin fines de lucro.

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No obstante, una investigación por denuncias de crueldad animal en las instalaciones, incluidos incidentes de negligencia y hacinamiento, derivaron en una investigación de la fiscalía del condado de Los Ángeles. Hasta el momento no hay detenidos ni se han presentado cargos.

Podría tratarse del mayor operativo de rescate animal en la historia de Estados Unidos

Según informó la DACC, los animales han sido clasificados y revisados por personal veterinario en el lugar del incidente. Se espera que todos sean trasladados a hospitales o a centros de atención animal del condado. Al respecto, Marcia Mayeda, directora del DACC, declaró:

“Estamos solicitando urgentemente ayuda pública para apoyar el rescate y rehabilitación de estos perros y gatos”.

Informes preliminares mencionan que en el área se habrían rescatado a cerca de 400 perros y 300 gatos. Por su parte, el comunicado señala que podría ser el mayor operativo de su tipo en la historia estadounidense:

“Este es el mayor número de perros y gatos que el Departamento de Control y Cuidado de Animales ha incautado, y podría tratarse del mayor caso registrado en Estados Unidos”.

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Con información de EFE