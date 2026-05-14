Brotes de Hantavirus y Gastroenteritis: ¿Cuáles Son las Enfermedades Más Comunes en Cruceros?

En el último mes, dos brotes infecciosos a bordo de cruceros han inquietado al público alrededor del mundo. ¿Pero cuáles son las enfermedades más comunes a bordo de estos barcos y qué tan grande es el riesgo de contraer una?

El brote de hantavirus en el crucero HV Hondius suma 11 contagios confirmados y tres muertes.

en el suma 11 contagios confirmados y tres muertes. El crucero Ambition fue sometido a confinamiento después de un brote de gastroenteritis que cobró la vida de una persona.

Noticia relacionada: EUA Tiene Bajo Vigilancia a 41 Personas por Hantavirus luego de Brote Mortal en Crucero

Los dos brotes en altamar que cimbraron al público en tierra firme

Primero fue un brote de hantavirus a bordo del crucero neerlandés HV Hondius. Una pareja de adultos mayores enfermó con síntomas respiratorios y poco después falleció durante el viaje entre Argentina y África.

Una tercera paciente de nacionalidad alemana murió tras haber abandonado el crucero. El incidente motivó una fuerte respuesta de las autoridades sanitarias, que aún continúa con el seguimiento de pasajeros.

El brote de hantavirus tuvo una gran repercusión mediática, debido a la presunta semejanza con el surgimiento del coronavirus. No obstante, los especialistas rechazan que este virus Andes tenga una peligrosidad semejante a la del virus de la covid.

Video: Alerta en Francia por Brote de Norovirus en un Crucero

Pero los cruceros volvieron a llamar la atención del público tras un brote de gastroenteritis que puso en confinamiento a las mil 700 personas a bordo del crucero Ambition, atracado en Burdeos, Francia. Aquel brote vírico, cuyo responsable fue un norovirus, cobró la vida de un adulto mayor.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes en cruceros?

Los incidentes sanitarios a bordo de los cruceros rara vez se parecen al brote de hantavirus en el crucero HV Hondius. No obstante, sí puede ser semejantes al contagio de norovirus a bordo del barco Ambition.

Un artículo publicado en 2018 en la revista científica Travel Medicine señala que en los cruceros son frecuentes los diagnósticos por lesiones y mareos, pero también las infecciones. El artículo señala:

“Los diagnósticos más comunes entre los pasajeros de cruceros atendidos en las enfermerías incluyen infecciones de las vías respiratorias superiores, lesiones, mareo y enfermedades intestinales”.

Según los científicos, las enfermedades infecciosas más comunes a bordo de un crucero son:

Norovirus , que provoca gastroenteritis.

, que provoca gastroenteritis. Influenza , enfermedad respiratoria de origen vírico que se distingue por altas fiebres.

, enfermedad respiratoria de origen vírico que se distingue por altas fiebres. Legionella, un género de bacterias vinculadas a ambientes húmedos, con aire viciado, así como a sistemas de climatización deficientes o sin mantenimiento.

Hasta un 30% de las consultas médicas a bordo de cruceros suelen deberse a enfermedades respiratorias. Esto se debe a los ambientes cerrados, con mala circulación del aire, así como al contacto estrecho con otros pasajeros.

Video: ¿Qué es el Norovirus, Cuáles son los Síntomas y Cómo se Contagia?

Por su parte, un pasajero tiene menos de un 1% de posibilidades de contraer norovirus a bordo de un crucero. No obstante, cuando aparecen a bordo, estos virus pueden causar estragos: según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el 90% de los brotes de enfermedades diarreicas en cruceros corresponden a norovirus.

El problema son los factores que permiten su proliferación: el norovirus se contagia por contacto directo con heces o vómito de personas contagiadas.

Los brotes de norovirus son comunes en restaurantes o banquetes donde no se tomaron medidas sanitarias adecuadas y los comensales entraron en contacto con alimentos o utensilios contaminados. En este sentido, el riesgo a bordo de un crucero no es mayor al que uno tiene al acudir a un restaurante en tierra firme. Al respecto, el estudio menciona:

“Los pasajeros de cruceros pueden experimentar brotes de diarrea leve y autolimitada, aunque la incidencia es mucho menor que en tierra”.

Entre sus conclusiones, los autores explican que, aunque suelen ser espacios seguros, los cruceros son capaces de amplificar las enfermedades infecciosas. Esto se debe a la proximidad entre las personas en los espacios semicerrados a bordo. Quienes son especialmente vulnerables a estos incidentes son los adultos mayores, un grupo demográfico que suele contar con los recursos y el tiempo para emprender estos viajes.

Historias recomendadas: