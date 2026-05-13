Confinan Crucero en Francia tras Muerte de Pasajero, ¿Es Un Nuevo Brote de Hantavirus?

Un crucero en las costas de Francia, con mil 700 personas a bordo, se encuentra confinado tras la muerte de un pasajero. Te explicamos si tiene vínculo con el hantavirus.

Un paciente del crucero Ambition falleció a bordo debido a síntomas estomacales.

falleció a bordo debido a síntomas estomacales. Los pasajeros sin síntomas podrán descender del barco, según anunciaron las autoridades sanitarias.

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Los hechos ocurrieron a bordo del crucero Ambition, donde falleció un adulto mayor de 92 años de nacionalidad británica. El barco arribó a Burdeos procedente de las Islas Shetland. Previamente, ha hecho escalas en Belfast, capital de Irlanda del Norte, así como en Liverpool, Inglaterra, y Brest, en Francia.

El crucero reportó que al menos ochenta personas presentaron severos síntomas estomacales, como son vómitos y diarrea. De entre este grupo falleció un adulto mayor.

Esto encendió las alarmas de las autoridades sanitarias en Francia, quienes confinaron el crucero que atracó en Burdeos.

Brote en crucero en Francia, sin vínculo con hantavirus

Tras un amplio análisis, determinaron que los casos correspondían a un brote de gastroenteritis, una enfermedad infecciosa del tracto intestinal. Al verificar que el brote no tenía vínculo con el hantavirus, especialmente con el virus Andes que cobró vidas a bordo del HV Hondius, las autoridades han autorizado el descenso parcial de las mil 700 personas a bordo.

Al respecto, la agencia regional de salud de Nueva Aquitania explicó que “se trata efectivamente de un episodio de gastroenteritis de origen viral”, por lo que dio visto bueno “al levantamiento de la prohibición de desembarco”.

Hasta el momento, no se ha levantado por completo el confinamiento. Francia solo permite el descenso de aquellos viajeros asintomáticos y su desembarco debe ser autorizado por autoridades.

Por su parte, aquellas personas con síntomas deberán “mantener el aislamiento” en sus camarotes. El brote a bordo del Ambition ocurrió el pasado lunes, cuando ochenta pasajeros presentaron de forma súbita síntomas “compatibles con una infección digestiva aguda”.

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Con información de EFE y AFP