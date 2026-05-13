Aviso Epidemiológico por Hantavirus en México: ¿Cuánto Tiempo Es el Periodo de Incubación?

El hantavirus ha encendido alertas en el mundo y México no es la excepción, pues las autoridades de salud emitieron un aviso epidemiológico, en el cual detallan el tiempo de incubación del virus, por lo cual piden estar atentos a posibles contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que hasta hoy 13 de mayo de 2026 se han confirmado 9 casos de hantavirus, de los cuales tres han sido mortales.

Países como Francia y Gran Bretaña han aplicado medidas para evitar contagios, luego del desembarque de pasajeros que iban en el crucero donde se dio el brote.

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¿Hay casos de hantavirus de los Andes en México?

El 11 de mayo de 2026, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió un aviso epidemiológico ante el brote multinacional por hantavirus de los Andes.

El documento señala que “de acuerdo con información difundida mediante mecanismos internacionales de alerta sanitaria, el 2 de mayo 2026 la OMS fue notificada sobre un brote de síndrome respiratorio agudo grave entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional que navegaba en el océano Atlántico Sur”.

En el aviso se aclara que el pasado 6 de mayo se confirmo que se trataba de casos de hantavirus de los Andes.

En el aviso epidemiológico, el CONAVE aclara que “hasta el momento no se han identificado casos” en México, pero pide a la población estar pendiente de posibles contagios.

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¿Cuánto tiempo se incuba el hantavirus en el cuerpo?

El CONAVE llamó a estar alerta ante posibles síntomas da hantavirus y detalló cuáles son.

Fiebre

Fatiga

Cefalea

Escalofríos

Mialgias especialmente en grandes grupos musculares

Mareo

Náusea

Vómito

Diarrea

Dolor abdominal

Si los pacientes contagiados no se atienden a temprana hora, los síntomas por hantavirus de los Andes pueden evolucionar y causar, incluso, la muerte.

Síndrome de dificultad respiratoria aguda

Derrame pleural

Choque mixto

Falla orgánica múltiple

Defunción

El CONAVE informó que “el periodo de incubación de la infección por hantavirus de los Andes suele ser entre dos y cuatro semanas, especialmente en casos con periodos de exposición cortos y bien definidos”.

Aunque también aclara que “las personas pueden haber tenido contacto con múltiples fuentes potenciales” de contagio, por lo que “la evidencia disponible sugiera un rango de siete a 42 días (una a seis semanas” para que se presenten síntomas por hantavirus de los Andes.

Cabe destacar que actualmente no existe un tratamiento antiviral especifico aprobado para el hantavirus de los Andes.

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