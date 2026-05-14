EUA Tiene Bajo Vigilancia a 41 Personas por Hantavirus luego de Brote Mortal en Crucero

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indicaron este jueves 14 de mayo de 2026 que 41 personas son monitoreadas por hantavirus por posiblemente estar expuestas en vuelos donde se detectó un caso sintomático.

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Se aclaró que dicha cifra no es de casos confirmados debido al brote, que causó la muerte de tres personas a bordo de un crucero de lujo este mes. Las 41 personas pertenecen a tres grupos principales, explicó el Dr. David Fitter, coordinador de la respuesta de los CDC al hantavirus, durante la rueda de prensa:

18 pasajeros que fueron repatriados recientemente a centros de salud en Nebraska y Georgia.

recientemente a centros de salud en Nebraska y Georgia. 7 pasajeros que habían desembarcado y regresado a casa antes de que se identificara el brote.

y regresado a casa antes de que se identificara el brote. 16 personas que pudieron haber estado expuestas durante vuelos en los que se detectó un caso sintomático.

Se confirmó que la persona sintomática del tercer grupo viajaba en un vuelo de Santa Elena a Johannesburgo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había confirmado este caso.

¿Qué se sabe de casos de hantavirus en EUA?

Un total de 41 personas en Estados Unidos están bajo vigilancia por posible contagio de hantavirus en relación con el brote mortal que causó la muerte de tres pasajeros en el crucero MV Hondius, según informaron funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante una rueda de prensa el 14 de mayo.

Aunque los CDC recomiendan no viajar durante el período de vigilancia de 42 días, se explicó por qué autoridades sanitarias no están utilizando su autoridad federal para imponer cuarentenas.

“Nuestro enfoque se basa en el riesgo y la evidencia. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los pasajeros y los socios de salud pública para garantizar el monitoreo y el acceso rápido a la atención médica en caso de que se presenten síntomas”, afirmaron autoridades sanitarias estadounidenses.

Hasta el 14 de mayo, no se han registrado casos positivos de hantavirus en Estados Unidos relacionados con el brote. A continuación, se muestra un resumen de los estados que han declarado estar monitoreando las posibles exposiciones.

¿De qué estados proceden los pasajeros estadounidenses en cuarentena?

Los 18 pasajeros que actualmente se encuentran en cuarentena en Nebraska y Georgia incluyen 17 residentes de Estados Unidos y un ciudadano británico con doble nacionalidad.

Estados de EUA con posibles casos de hantavirus al 14 de mayo

Washington (3)

California (2)

Arizona (1)

Minnesota (1)

Texas (2)

Kansas (3)

Nebraska (16)

Illinois (1)

Georgia (4)

Virginia (1)

Maryland (2)

New Jersey (2)

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Con información de N+

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