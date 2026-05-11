¿Dónde Están los Pasajeros que Desembarcaron de Crucero con Brote de Hantavirus?

Los pasajeros del barco con Hantavirus comenzaron a volar de regreso a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el MV Hondius atracara en Islas Canarias. Personal con equipo de protección escoltó a los viajeros del barco a tierra en Tenerife, en un operativo que concluyó el lunes.

Video. Crucero con Hantavirus: 14 Españoles en Cuarentena y Dos Nuevos Casos Positivos

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OMS considera que el riesgo del hantavirus es bajo no como el COVID-19

“Si se quedaban más tiempo en el barco, la situación podría haber sido difícil”, comentó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dijo que los ciudadanos de los países a los que regresan los pasajeros deberían saber que “no hay nada que temer, el riesgo es bajo, esto no es otro COVID”.

¿Cuántos pasajeros han muerto?

Tres pasajeros del crucero con Hantavirus han muerto, y seis personas con casos confirmados o sospechosos del virus están siendo puestas en cuarentena, según la OMS.

Resultados de laboratorio

Los resultados de laboratorio del estadounidense que dio positivo no fueron concluyentes, dijo el lunes la portavoz de la OMS Sarah Tyler.

Destacan gran evolución en tratamiento

Las autoridades sanitarias afirman que es el primer brote de hantavirus en un crucero. Si bien no hay cura ni vacuna para la enfermedad, la OMS dice que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

El capitán del barco, Jan Dobrogowski, publicó un mensaje en video el lunes en el que elogió a los pasajeros y a la tripulación por su coraje y perseverancia, y pidió respeto por su privacidad.

“No podría imaginar navegar en estas circunstancias con un mejor grupo de personas, huéspedes y tripulación por igual”, dijo.

Nuevos casos en Francia y EUA

La mujer francesa que dio positivo a hantavirus está en cuidados intensivos en condición estable en un hospital de París, informó el lunes el primer ministro francés, Sébastien Lecornu. Dijo que cuatro pasajeros franceses que regresaron el domingo dieron negativo, pero permanecen aislados en el mismo hospital.

Uno de los 18 pasajeros evacuados trasladados en avión a Estados Unidos también dio positivo a hantavirus, pero no presenta síntomas, y otro tuvo síntomas leves, informaron funcionarios de salud de Estados Unidos.

Después de aterrizar a primera hora del lunes, 16 pasajeros estadounidenses fueron llevados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que cuenta con una instalación de cuarentena financiada por el gobierno federal y una unidad de biocontención para tratar a personas con enfermedades altamente infecciosas.

Estaban siendo evaluados para determinar si han estado en contacto cercano con alguna persona con síntomas y sus niveles de riesgo de propagación del virus.

Un estadounidense que dio positivo por hantavirus en el crucero fue llevado a la unidad de biocontención del campus de Omaha y será sometido a otra prueba. El pasajero “está bien y no tiene síntomas en este momento”, dijo la doctora Angela Hewlett, directora médica de la unidad.

Países sudamericanos extreman alerta sanitaria

La mayoría de los países sudamericanos extremaron sus medidas de alerta sanitaria ante la incidencia del hantavirus en sus territorios. El control, después de lo ocurrido con el crucero MV Hondius, que zarpó de Argentina, se focaliza en puertos y aeropuertos.

El monitoreo epidemiológico es más exhaustivo en zonas endémicas de Argentina, Chile y Perú. También en territorios amazónicos de Brasil y Bolivia. En Argentina, entre 2025 y 2026, se registraron 101 casos, en Chile, 39 contagios y 13 muertes. Perú, entre 2011 a la fecha, 6 a 9 casos.

Sudamérica busca evitar que el hantavirus se convierta en una amenaza continental.

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Con información de Ricardo Burgos y N+

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