¿Eres Mujer y Quieres Jubilarte a Los 55 Años? Lista de Requisitos

Las trabajadoras al servicio del Estado afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán jubilarse a los 55 años a partir de 2028, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE.

El cambio quedó formalizado en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece una reducción gradual en la edad mínima de jubilación entre 2025 y 2034 para los trabajadores del sector público.

La medida beneficia únicamente a quienes ya laboraban antes de la reforma de 2007, eligieron permanecer en el sistema pensionario anterior y no optaron por el Bono de Pensión ni por el esquema de cuentas individuales.

En el caso de las mujeres, además de cumplir con la edad mínima, es indispensable acreditar al menos 28 años de servicio cotizados ante el ISSSTE.

¿Quieres jubilarte a los 55 años?

Sí es posible, pero solo para las trabajadoras que cumplan con las condiciones del Décimo Transitorio y que alcancen la edad mínima entre 2028 y 2030.

Los requisitos son los siguientes:

Tener 55 años cumplidos.

Contar con al menos 28 años de servicio.

Haber comenzado a trabajar antes del 1 de abril de 2007.

Haber elegido permanecer en el régimen del Décimo Transitorio.

No haber aceptado el Bono de Pensión del ISSSTE.

Si cumples con estas condiciones, podrás solicitar tu pensión por jubilación sin necesidad de esperar a los 60 o 65 años.

Calendario de edad mínima para la jubilación de mujeres

2025 a 2027: 56 años.

2028 a 2030: 55 años.

2031 a 2033: 54 años.

2034 en adelante: 53 años.

Para los hombres, la reducción también será gradual. Podrán jubilarse a los 55 años a partir de 2034, siempre que acrediten 30 años de servicio y permanezcan en el mismo régimen.

Con esta reforma, el Gobierno federal busca facilitar el retiro de miles de trabajadores del Estado y mejorar las condiciones de acceso a una pensión digna.

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