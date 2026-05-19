Murió Totó la Momposina a los 85 años: ¿Quién Era la Leyenda de la Música y Cultura Colombiana?

La música de América Latina perdió hoy a una de sus voces más grandes. Este martes 19 de mayo, a los 85 años, falleció la legendaria cantante colombiana Totó la Momposina.

La noticia, que fue confirmada por autoridades culturales de Colombia, marca el adiós de una artista que no solo transformó la historia musical de su país, sino que llevó la identidad del Caribe a los escenarios más importantes del mundo.

¿Quién era Totó la Momposina?

Bautizada como Sonia Bazanta Vides y nacida en Talaigua Nuevo, Bolívar, Totó se convirtió en el alma y la voz de la cumbia, el bullerengue, el porro y el mapalé. Su trabajo fue mucho más allá del espectáculo: dedicó su vida a preservar, proteger y visibilizar las ricas raíces afrodescendientes e indígenas que corren por las venas de la música latinoamericana.

El último adiós desde México

Según los reportes más recientes, la artista falleció en México, país donde residía desde hace un tiempo junto a su familia. Su hijo detalló que la cantante venía enfrentando complicaciones de salud derivadas de problemas neurocognitivos y se encontraba bajo cuidados paliativos desde hacía meses. Cabe recordar que Totó se había despedido oficialmente de los escenarios en 2022.

Seis décadas de magia y un Nobel histórico

Con una trayectoria que superó las seis décadas, Totó la Momposina se consagró como la gran embajadora cultural de Colombia. Uno de los episodios más brillantes y recordados de su carrera ocurrió en 1982, cuando acompañó a Gabriel García Márquez en Estocolmo para celebrar su Premio Nobel de Literatura, llenando de color, tambores y folclor una de las ceremonias más solemnes del planeta.

Su catálogo musical está lleno de himnos que rompieron fronteras, como:

El Pescador

Prende la Vela

La Verdolaga

La Candela Viva (su célebre álbum de los noventa que la consagró dentro de la llamada world music).

Hoy, las redes y los medios se llenan de homenajes para despedir a la eterna guardiana de la memoria caribeña. Se va una grande, pero nos queda un legado inmenso que, sin duda, seguirá resonando con fuerza de generación en generación.

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