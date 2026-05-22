Alejandro Marcovich, Exguitarrista de Caifanes, Está en Coma: Esto se Sabe Sobre su Salud

El músico Alejandro Marcovich, reconocido por su trabajo con la banda Caifanes, se encuentra hospitalizado en estado grave tras sufrir un derrame cerebral, de acuerdo con un comunicado difundido por su familia este 22 de mayo de 2026.

Según la información compartida por sus familiares, el guitarrista fue trasladado de emergencia a un hospital luego de presentar complicaciones de salud durante la noche del pasado 19 de mayo. Actualmente permanece en terapia intensiva y en estado de coma, con un pronóstico reservado.

El comunicado fue firmado por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego Marcovich Martínez, quienes también informaron que todas las presentaciones y actividades del músico quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

De acuerdo con el reporte difundido por su familia, Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral que derivó en su hospitalización inmediata. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas específicas ni sobre su evolución médica.

Alejandro Marcovich y sus antecedentes de salud

No es la primera vez que el guitarrista enfrenta problemas médicos delicados. En 2010, Marcovich fue sometido a una cirugía cerebral tras ser diagnosticado con un tumor en el cerebro.

Además, en 2022 se dio a conocer que el músico enfrentaba una lucha contra el cáncer de próstata, situación sobre la que él mismo habló mediante un comunicado donde agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich nació en Argentina y se convirtió en una de las figuras más importantes del rock en español tras integrarse a Caifanes a finales de los años 80. Su estilo con la guitarra quedó marcado en discos emblemáticos como El Diablito, El Silencio y El Nervio del Volcán.

El músico participó en canciones icónicas de la banda como “Afuera”, “No dejes que…” y “Nubes”, lo que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes del rock mexicano y latinoamericano.

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