Familia de Joan Sebastian se Reúne en Tribunal de Texas por Disputa de Herencia

La disputa por la herencia de Joan Sebastian volvió a encenderse luego de que varios de sus familiares, incluidos sus hijos y su exesposa Erica Alonso, acudieran a una audiencia en Texas para definir quiénes tienen derecho legal sobre los bienes y regalías del fallecido cantante.

Entre los asistentes destacó José Manuel Figueroa, quien habló ante medios de comunicación sobre el largo proceso legal que enfrenta la familia desde la muerte del intérprete en 2015.

El cantante aseguró que busca que el patrimonio de su padre sea repartido de forma justa y reconoció que la situación ha sido complicada por la falta de acuerdos entre los involucrados.

La audiencia se realizó en un tribunal de Texas, donde desde hace tiempo se lleva un proceso sucesorio relacionado con propiedades y bienes del llamado “Poeta del Pueblo”. De acuerdo con diversos reportes, el caso busca determinar quiénes son los herederos legítimos y cómo se repartiría la fortuna del cantante.

Joan Sebastian: ¿Quién se Queda con la Herencia del Hijo de Maribel Guardia?

¿Quién es Erica Alonso?

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Erica Alonso, quien sostiene que tuvo un matrimonio legal con Joan Sebastian y que, por ello, tanto ella como su hija Juliana tendrían derechos dentro de la sucesión. Según información difundida en medios de espectáculos, Alonso presentó documentos relacionados con su unión con el cantante ante las autoridades estadounidenses.

Además de los hijos del intérprete, el caso también ha involucrado a otros integrantes de la familia, como Marco Chacón, quien explicó públicamente su presencia en la audiencia. El abogado y esposo de Maribel Guardia señaló que su participación está relacionada con los derechos de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.

La herencia de Joan Sebastian ha permanecido en disputa durante casi una década. Parte del conflicto se debe a que el cantante no dejó un testamento claramente definido, además de que existen procesos abiertos tanto en México como en Estados Unidos. A esto se suma el tema de las regalías musicales y propiedades atribuidas al artista, cuyo valor millonario continúa generando desacuerdos entre los posibles beneficiarios.

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