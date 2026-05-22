¿Quién es Alejandro Marcovich, Exguitarrista de Caifanes Que Está en Coma?

El ámbito del rock en México se encuentra en vilo. A través de un comunicado difundido este viernes 22 de mayo de 2026, la familia del reconocido músico Alejandro Marcovich, emblemático exguitarrista de la banda Caifanes, informó que el artista se encuentra hospitalizado en estado grave, en terapia intensiva y en estado de coma, con un pronóstico médico reservado.

De acuerdo con los detalles compartidos por sus allegados, el guitarrista sufrió un derrame cerebral que motivó su traslado de emergencia a un hospital, luego de presentar complicaciones de salud durante la noche del pasado 19 de mayo. El documento está firmado por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego Marcovich Martínez, quienes anunciaron que todas las presentaciones y actividades del músico quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

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Ante la noticia que ha conmocionado a sus seguidores, surge la interrogante sobre la trayectoria y el origen de una de las figuras más influyentes en la historia del rock en español.

Orígenes, exilio y formación musical

Alejandro Marcovich Padlog nació un 3 de junio en Buenos Aires, Argentina. Es el segundo de cuatro hijos del matrimonio conformado por Héctor José Marcovich y Judith Leonor Padlog, y hermano de Andrea, Carlos y Gustavo. Su infancia transcurrió en su ciudad natal, donde descubrió su pasión por la música al formar parte del coro de su escuela primaria durante siete años. A los 9 años comenzó a tomar clases de guitarra popular y, posteriormente, tocó el bajo eléctrico en una banda de rock de su secundaria.

En 1976, debido al golpe militar ocurrido en Argentina en marzo de ese año, la familia Marcovich emigró a México. Se establecieron en la ciudad de Puebla, Puebla, entre abril de 1976 y septiembre de 1979. Fue ahí donde Alejandro cursó la preparatoria, subió por primera vez a un escenario a los 16 años y comenzó sus estudios formales de música en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

En 1979 se mudó a la capital del país. Aunque ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar la carrera de Física —donde cursó cuatro semestres con un promedio destacado—, en 1983 decidió abandonar la ciencia para dedicarse de lleno a la música. Su formación académica incluye estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, canto y teoría en la Escuela Superior de Música del INBA, jazz en el taller de Francisco Téllez y talleres de guitarra en Estados Unidos con Joe Diorio y Jim Hall.

La huella en el rock mexicano y la etapa con Caifanes

Los inicios formales de Marcovich en la Ciudad de México se dieron con la banda Leviatán, de la cual fue cantante, guitarrista, compositor y arreglista. Entre 1987 y 1989 se desempeñó como guitarrista en vivo del cantante Laureano Brizuela, realizando giras por México, Centroamérica y Estados Unidos. Su primera grabación comercial ocurrió en 1984 con el casete En vivo en Rockotitlán, correspondiente a su trío de rock Las Insólitas Imágenes de Aurora, proyecto independiente del cual fue fundador.

En la década de los ochenta realizó colaboraciones de estudio con Gerardo Enciso, La Onda Vaselina y Timbiriche, pero su consolidación masiva llegó al iniciar los años noventa como guitarrista líder de Caifanes. Marcovich dejó una marca indeleble en la identidad de la banda a través de su participación creativa en los álbumes:

Vol. II (también conocido como El diablito, 1990) El silencio (1992) El nervio del volcán (1994) (en el cual fungió además como coproductor).

Como compositor y coautor, es creador de temas emblemáticos popularizados por Caifanes como Estás dormida (de su autoría absoluta), Aquí no es así, Hasta morir, Nubes, Tortuga y El animal. Por las altas ventas de estos materiales, en 2021 recibió de Sony Music un cuadro de discos de oro que acreditó la venta en México de 500,000 unidades de El diablito y El silencio, así como 600,000 copias de El nervio del volcán.

Productor, solista y creador polifacético

La carrera de Marcovich estuvo guiada desde 1981 por el objetivo de crear una "guitarra eléctrica latinoamericana". Fuera de Caifanes, editó dos discos solistas independientes: Nocturnal (2003) —donde adaptó temas del cancionero popular como No volveré, ganándose el reconocimiento del maestro Manuel Esperón— y Alebrije (2015).

Como productor musical desde 1992, trabajó con agrupaciones de diversos estilos como Santa Sabina, Los Estrambóticos, El Círculo, Juan y La Bruja, Las Ultrasónicas, Yucatán a Go-Gó y Los Lagartos. Asimismo, ha grabado la guitarra líder para artistas de múltiples géneros como Celso Piña, Marco Antonio Solís, Los Baby's, Mario Domm, Kabah y Leonardo de Lozanne, entre otros, y compuso la música incidental de las películas ¿Quién diablos es Juliette? (1997) y ¿Cómo no te voy a querer? (2008).

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