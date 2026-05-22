Estudiantes del IPN Toman Instalaciones del Canal 11 en CDMX: ¿Cuáles son sus Demandas?

Los alumnos del IPN tomaron las instalaciones del Canal Once, ubicadas en el Casco de Santo Tomás, debido a que sus demandas no han sido atendidas; así está la protesta.

De acuerdo con los primeros reportes, los estudiantes han realizado diversas manifestaciones durante los últimos días. Sin embargo, su acercamiento con las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), no ha rendido beneficios para toda la comunidad.

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Los alumnos indicaron este jueves que tomarían las instalaciones del Canal Once, si no atendían sus demandas, especialmente con las relacionadas a las presuntas agresiones de las que fueron víctimas varios estudiantes durante una protesta en el plantel.

En ese sentido, los manifestantes pidieron que se revelaran los nombres de las personas que participaron en la supuesta agresión en el medio público, de lo contrario iban a tomar el Canal 11.

Debido a que no obtuvieron respuesta por ese tema, aunado a que el medio que representa al IPN, no quiere difundir las demandas y exigencias de los estudiantes, cumplieron el ultimátum y tomaron Canal Once, localizadas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué pasará con el Canal Once?

Los alumnos aseguran que mantendrán cerradas las instalaciones del Canal Once durante el fin de semana, ya que aseguran no han recibido respuesta por parte del personal del medio de comunicación. Además, no quieren que el diálogo entre las personas afectadas por las presuntas agresiones se lleve a cabo en privado.

"Nos estamos negando a su forma de diálogo en que nos quieren encerrar a 6 personas y nosotros queremos un diálogo público, transmitido a nivel nacional en el Canal Once", afirmó uno de los líderes del movimiento.

Refirió que se convocó al plantón hasta que llegaran instancias gubernamentales a quienes les enviaron el pliego petitorio, pero no se han acercado a ellos.

"Ya van tres veces que nos dejan plantados", puntualizó.

¿Cuáles son las demandas de los alumnos del IPN?

Los alumnos del IPN han hecho claras sus peticiones a las autoridades, principalmente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Gobernación (Segob) y Hacienda, las cuales van encaminadas a una mejor educación para todos los integrantes de las escuelas de nivel medio superior y superior.

Ahora bien, sus demandas están enfocadas al mejoramiento del plan de estudios, el cual debe ser actualizado y redirigido por un nuevo director, el cual, debe ser elegido democráticamente por votación de la comunidad politécnica y no por decisión de la presidencia.

También piden la estabilidad laboral para los profesores, ya que cuando se cancelan sus plazas o hay sustitución repentina de materias, hay un retroceso en el avance de la educación.

De igual forma, los alumnos del IPN que tomaron las instalaciones del Canal Once, piden que los planteles, laboratorios y todos aquellos espacios que forman parte del Instituto, reciban equipamiento adecuado, innovador y se brinden las herramientas necesarias para ayudar en la investigación de cada campo.

Pero no solo piden que las instalaciones sean equipadas, si no que también se les den el mantenimiento adecuado, con la finalidad de conservarlos en buen estado y que tengan más vida útil.

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