Conductora de Taxi por App Desaparece y la Hallan Muerta en Tlaxcala: “Solo Salió a Trabajar”

Juana Margarita Perales Martínez era conductora de Didi en Tlaxcala; su familia perdió contacto con ella luego de que salió a trabajar. Lamentablemente, fue hallada sin vida luego de más de 10 días de búsqueda.

De acuerdo con los primeros reportes, este miércoles los servicios de emergencia fueron alertados por un olor fétido en un terreno de la comunidad de San Miguel Contla en el municipio de Santa Cruz, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona.

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En el lugar encontraron el cuerpo de una mujer en estado de descomposición, por lo que trasladaron los restos hasta las instalaciones forenses para realizar las investigaciones correspondientes, así como su identificación.

Luego de llevar a cabo las pruebas necesarias, así como la identificación por sus familiares, se confirmó que se trataba de la conductora de taxi por aplicación, Juana Margarita Perales Martínez.

¿Qué pasó con Juana Margarita, conductora de Didi?

La desaparición de Juana Margarita encendió la alerta en Tlaxcala, debido a que la conductora fue vista por última vez durante la madrugada del 9 de mayo en el municipio de Yauhquemehcan, luego de realizar un viaje con destino a San Rafael Axtlixtac, en Apizaco.

Una vez que ya no pudieron comunicarse con ella, sus seres queridos denunciaron su desaparición y se abrió la carpeta de investigación con el folio FG-AIFEPDNL/56/2026; además, se emitió una ficha de búsqueda.

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Al mismo tiempo, comenzó una intensa campaña para difundir su información y fotografía para ayudar en su localización. Después de unas horas de su desaparición, encontraron el vehículo que usaba para trabajar y mantener a sus hijos; no obstante, ella no estaba ahí. Su cuerpo fue hallado en una zanja el mismo día que autoridades encontraron el cadáver de Blanca Adriana Vazquez Montiel.

La familia de la conductora de Didi en Tlaxcala, Juana Margarita, confirmó el fallecimiento de la también madre de familia y agradeció el apoyo durante las jornadas de búsqueda.

“Con profundo dolor, les informamos que ya ha sido localizada sin vida. En medio de la tristeza que nos embarga, valoramos enormemente cada muestra de cariño, sus mensajes de aliento y sus oraciones”, dijo su sobrina Dulce Perales.

¿Quién era Juana Margarita, conductora de Didi hallada sin vida?

La familia de Juana Margarita, de 45 años de edad, la describe como una mujer muy luchona, quien salía a trabajar todos los días para mantener a su familia. Era la menor de sus seis hermanos.

Juana Margarita era mamá de tres hijos; dos de ellos dependían completamente de su manutención.

“Solo salió a trabajar, como siempre lo hacía, para llevar dinero a su casa y sacar adelante a sus hijos (...) No entendemos qué pasó”, relató su sobrina.

En algunos grupos de redes sociales, los conductores y trabajadores de plataformas de aplicación están convocando a realizar manifestaciones para exigir justicia y que el caso no quede impune.

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EPP