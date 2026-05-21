¿Qué Pasó en la Autopista Toluca-Naucalpan? Tráiler Vuelca y Aplasta a Auto en Edomex

Un tráiler cargado con cubetas de pintura provocó un fuerte accidente en la autopista Toluca-Naucalpan hoy 21 de mayo de 2026, en el Estado de México; los servicios de emergencia laboran en la zona.

Según los primeros reportes, la pesada unidad perdió el control cuando intentaba incorporarse a la caseta de la Chamapa-Lechería, sin embargo, al caer por su costado izquierdo, aplastó a un auto color negro que circulaba cerca.

Los testigos pidieron ayuda de inmediato a las autoridades, debido a que la unidad quedó completamente prensada y era necesario verificar cómo se encontraba el conductor.

Video: Camión Vuelca y Prensa Auto en la Chamapa-Lechería; Así se ve Desde el Aire el Aparatoso Accidente de Hoy 21 de Mayo

¿Qué pasó en la Toluca-Naucalpan hoy?

Al lugar llegaron policías municipales, así como bomberos y personal de Protección Civil, quienes enseguida se acercaron a la parte baja del tráiler y encontraron al conductor.

Por está razón, realizaron una valoración de salud rápida para determinar cómo tendría que ser rescatado sin poner en riesgo su vida. Así que una vez que comprobaron que no presentaba lesiones de gravedad, comenzaron las maniobras para liberarlo de la carrocería.

El conductor recibió atención médica en una ambulancia donde posteriormente será trasladado a un hospital.

Debido al fuerte accidente en la autopista Toluca-Naucalpan hoy, se tuvo que cerrar parte de la vialidad para llevara a cabo el retiro de las unidades siniestradas.

En el lugar se le quitó peso al tráiler con la descarga de las cubetas de pintura y hay grúas, las cuales se encargarán de poner sobre su eje al camión y luego hacer el retiro.

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EPP