Sentencian a Alejandro “N”, Agresor de Activista Trans, Natalia Lane, ¿Cuánto Pasará en Prisión?

La Fiscalía de CDMX informó los detalles de la sentencia en contra de Alejandro “N”, por la agresión a la activista trans y defensora de derechos humanos, Natalia Lane, ocurrido en enero de 2022 en la Ciudad de México.

El hombre era investigado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas en contra de la mujer en un hotel ubicado en la colonia San Simón, de la alcaldía Benito Juárez.

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“El ahora sentenciado agredió a la víctima con un arma punzocortante, provocándole lesiones en cuello, rostro y manos que pusieron en riesgo su vida”, indicó la autoridad.

Además, durante la agresión en contra de Natalia Lane, también resultaron heridas tres personas que trabajaban en el lugar y que intentaron defender a la activista.

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¿Cuál es la sentencia del agresor de Natalia Lane?

Alejandro “N” fue detenido días después en inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de ser presentado ante la autoridad correspondiente, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso con medida cautelar de prisión preventiva.

Luego de que el agente del Ministerio Público acreditara plenamente su responsabilidad penal mediante dictámenes periciales, testimoniales y otros datos de prueba, se emitió el fallo condenatorio en contra de Alejandro “N”.

En la audiencia de individualización de sanciones realizada el miércoles 20 de mayo, la autoridad judicial determinó la pena de prisión y condenó al responsable al pago de la reparación integral del daño.

Alejandro “N”, agresor de la activista trans, Natalia Lane, fue sentenciado a:

20 años y cinco meses de prisión

Pago de la reparación integral del daño

“Esta sentencia representa un paso relevante en el reconocimiento y acceso a la justicia para las mujeres trans víctimas de violencia feminicida”, refirió la Fiscalía CDMX.

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