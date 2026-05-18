Valeria Frías Fue a la Fiesta de su Mejor Amiga en CDMX y la Hallan Muerta en Hospital de Edomex

Valeria Frías fue a la fiesta de su mejor amiga, en Iztapalapa, pero fue hallada sin vida en un hospital de Ixtapaluca, Estado de México. Su familia exige justicia. Esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la joven de 24 años de edad, indicó que iría al festejo de su mejor amiga Mildred “N”, la convivencia sería en un inmueble ubicado cerca de la estación UAM del Metro CDMX, el 25 de abril.

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Su familia le dio permiso, ya que a esa amiga la conocían desde la infancia, por lo tanto, había confianza. De hecho, una vez que Valeria Frías llegó a la fiesta, le avisó a su mamá, mandó fotos y videos del evento. Luego de eso, no volvieron a tener contacto con ella.

Al día siguiente comenzó la tragedia. Una llamada fue la clave del inicio de la dolorosa ausencia y la lucha para encontrar justicia.

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¿Qué pasó con Valeria Frías?

Su familia señala que la mañana del 26 de abril recibieron una llamada en la que les notificaron que la joven sufrió un accidente y por ello, tenían que acudir al área de urgencias del hospital de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Una vez que acudieron a verificar el estado de salud, les indicaron que Valeria Frías había muerto. El personal de salud les explicó que dos personas, presuntamente sus amigos, la llevaron al hospital y ahí la dejaron.

Le brindaron el apoyo médico, sin embargo, Valeria ya no contaba con signos vitales. La muerte de la joven fue presuntamente a causa de una “sustancia”, pero no han indicado qué tipo de sustancia.

“Al momento de llegar su mamá le informan que Valeria fue ingresada ya sin signos vitales al hospital”, señalaron.

Según las indagatorias, las personas que dejaron en la clínica a Valeri Frías, fueron su mejor amiga Mildred “N” y su primo. Hasta el momento se desconoce el paradero de ambos jóvenes, así como el de la madre de Mildred, quien se supone estaría cuidando a los chicos en la fiesta.

Por esta razón, piden a las autoridades que se investigue a esas personas sospechosas, porque tienen que aclarar lo qué ocurrió y por qué abandonaron en el hospital a Valeria Frías.

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