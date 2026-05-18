Pelea entre Vecinos y Policías en Iztapalapa, CDMX, Deja 2 Detenidos y 2 Agentes Lesionados

Una pelea entre dos policías y vecinos de la colonia Degollado de la alcaldía Iztapalapa quedó captada en video y es investigada por autoridades de la CDMX; esto ocurrió.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos sucedieron en inmediaciones de las calles Villa General Mitre y Morelos, cuando los elementos fueron solicitados a través de una llamada de emergencia luego de un accidente.

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“Les informaron de un motociclista derrapado en las calles Villa General Mitre y Morelos, por lo que se aproximaron a confirmar la emergencia”, afirmó.

Por esta razón, al llegar se percataron del accidente y llamaron a los servicios médicos, pero fue en ese momento cuando los familiares de la persona lesionada comenzaron a agredir a los policías.

¿Cómo ocurrió la pelea entre policías y vecinos en Iztapalapa?

En las imágenes se observa el momento en el que uno de los policías va directo al suelo producto de los golpes que le propina uno de los vecinos.

En su intento por detener la agresión, el otro oficial es empujado por otro sujeto que está inmerso en el pleito. Una vez que los dos policías y vecinos se encuentran en el suelo, otras personas se acercan para ver qué ocurre.

"Hey, ya cálmate. Hey, muchacho ya", grita una mujer, pero ninguno de los involucrados la escucha.

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Asimismo, en el video se puede ver cuándo un hombre con sudadera color verde, aprovecha la confusión del pleito y en diversas ocasiones patea a vecinos y policías.

Luego de que los involucrados "rodaron" por una de las calles de la colonia Degollado, algunos vecinos lograron separarlos y detener la golpiza.

¿Qué pasó con los policías?

Al lugar llegó apoyo policial con la finalidad de controlar la situación. Dos hombres fueron detenidos y al realizarles una revisión preventiva, les encontraron un teléfono celular y unos lentes de graduación propiedad de uno de los oficiales agredidos.

Los sospechosos de 21 y 23 años de edad fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, paramédicos que llegaron al apoyo atendieron a los dos uniformados, uno de ellos presentó contusión frontal cigomática derecha y contusión en olecranon y rótula derecha, por lo que fue trasladado a un hospital.

Mientras que el segundo presentó contusión en región occipital izquierda y en brazo izquierdo, solo el primero requirió traslado hospitalario para su atención médica especializada. La Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos, para verificar si los oficiales actuaron conforme a los protocolos de actuación policial.

Los sospechosos de agredir a los policías fueron presentados al MP. Foto: Especial

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