Mujer Mata a su Hermano, Prende Fuego para Ocultar Crimen y Provoca Explosión en Tlalpan, CDMX

La Fiscalía de CDMX investiga a una mujer señalada de presuntamente asesinar a su hermano en una vivienda de la colonia El Zacatón, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, la sospechosa fue identificada como Karla “N” y es acusada del delito de homicidio.

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“Con base en las indagatorias y los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público estableció la probable participación de Karla “N” en el homicidio y obtuvo una orden de aprehensión en su contra”, afirmó.

¿Cómo descubrieron el crimen en la colonia El Zacatón?

La Fiscalía indicó que, según la información recabada, Karla “N”, presuntamente agredió físicamente y posteriormente asfixió a su hermano hasta provocarle la muerte.

Luego de quitarle la vida al hombre, la mujer salió de la vivienda y regresó con bidones de gasolina con la finalidad de incinerar el cuerpo. Sin embargo, durante estas acciones ocurrió una explosión accidental.

El fuego se extendió por todo el lugar y las llamas alertaron a los vecinos, quienes pidieron ayuda a los servicios de emergencias.

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“Durante la atención del siniestro, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron a Karla “N” con quemaduras en el rostro y la trasladaron a un hospital”, indicó.

Pero mientras llevaban a cabo las labores de enfriamiento y remoción de escombros, los elementos de seguridad hallaron a una víctima sin vida en el inmueble.

Por ello, la Fiscalía CDMX inició la investigación correspondiente. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal pericial se trasladaron al lugar de los hechos, donde recolectaron indicios para su posterior análisis.

Una vez que obtuvieron las pruebas necesarias, se determinó que el hombre no falleció como consecuencia del accidente, más bien, fue asesinado. Karla “N” fue detenida al ser dada de alta del hospital donde la atendían.

Durante la audiencia celebrada el 12 de mayo, presentaron dictámenes en fotografía, química y genética, así como testimonios y otros datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso de Karla “N” por el delito de homicidio calificado.

Asimismo, se le otorgó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de tres meses para la investigación complementaria. De manera extraoficial, se sabe que la relación entre los hermanos siempre estuvo envuelta en conflictos y malos tratos.

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EPP