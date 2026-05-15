Acamoto 2026: Operativo en CDMX Busca Impedir Llegada Masiva de Motociclistas a Acapulco

El Acamoto 2026 es uno de los eventos más vigilados en Acapulco, Guerrero. A estas labores se sumaron autoridades de la Ciudad de México, con la finalidad de evitar accidentes y hechos de violencia en el puerto turístico.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementaron el dispositivo “Salvando Vidas”, en las inmediaciones del Monumento al Caminero, localizado en la alcaldía Tlalpan.

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“En esta ocasión se realizó para la revisión de los motociclistas que se dirigen al evento denominado ‘Acamoto’”, aseguró.

Este evento conocido como Acamoto surgió a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando diversos grupos de motociclistas de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, comenzaron a organizar rodadas masivas para aprovechar el fin de semana.

Luego esas reuniones de bikers se convirtieron en un fenómeno por su poder de convocatoria para pasar el tiempo en la avenida Costera Miguel Alemán, justo en la zona de la Condesa, donde realizan exhibición de vehículos, hacen acrobacias y conviven.

Sin embargo, hay diversos factores que, según las autoridades, han dañado la imagen de Acapulco. Tal es el caso del exceso de ruido, el consumo de alcohol o sustancias en la vía pública y los accidentes viales.

“Este llamado Acamoto ha causado un daño incalculable para Acapulco”, han afirmado las autoridades guerrerenses.

¿Cómo fue el operativo en CDMX por el Acamoto 2026?

Para el operativo por el Acamoto 2026 en CDMX, los uniformados de Control de Tránsito, que contaron con apoyo de personal de la Policía Metropolitana e implementaron el punto de revisión en la avenida De los Insurgentes y la autopista a Cuernavaca, en la colonia La Joya.

Durante esta jornada se enfocaron en garantizar la seguridad de los tripulantes, prevenir incidentes viales y verificar que los conductores de las motocicletas cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Durante el despliegue, realizaron 150 revisiones, 20 amonestaciones verbales, 41 motocicletas fueron remitidas a un depósito vehicular por no cumplir con la documentación reglamentaria y realizaron 41 infracciones por distintas faltas.

Ojo, porque los operativos por el Acamoto 2026, se extenderán durante todo el fin de semana, con el objetivo de “evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad en el espacio público vehicular, y fortalecer la seguridad vial”.

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¿Por qué no quieren el Acamoto 2026?

Las autoridades de Acapulco, así como el Consejo Coordinador Empresarial Capítulo Guerrero (CCE), aseguraron que los daños e impacto del Acamoto 2026 al puerto de Acapulco, son muy grandes.

Por ejemplo, señalaron que no representa un aumento en la ocupación hotelera, ya que durante el mes de mayo existe hasta un 60% de ocupación en promedio; lo esperado para esa época del año.

Ahora bien, en cuanto a la derrama económica, el CCE refiere que el Acamoto, no rebasa los 33 millones de pesos por los 10 mil participantes, es decir, “no representa ganancia para el destino turístico en comparación con los daños ocasionados”.

“Daño reputacional incalculable para Acapulco, pérdida de vidas, vandalismo y detenidos”, son algunos de los motivos por los que no quieren el Acamoto 2026, así lo explicó el presidente del CCE, Julián Urióstegui Carbajal.

Reconocieron que Acapulco mantiene abiertas sus puertas al turismo nacional e internacional, promoviendo siempre una recepción de visitantes basada en el respeto a la ley, el orden y la responsabilidad.

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