Colapsa Grúa en Construcción Frente a Parque Delta en colonia Roma Sur, CDMX; Hay Varios Heridos

El colapso de una enorme grúa en una construcción en inmediaciones de Parque Delta, provocó pánico hoy 15 de mayo de 2026. Se reportan varias personas lesionadas luego del accidente en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc; hay fuerte movilización en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la caída de una grúa telescópica, la cual se utiliza para cargar material pesado en la obra, colapsó, por lo que varios trabajadores quedaron atrapados en el lugar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tomó conocimiento de al menos 4 personas heridas:

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"Personal de la SSC tomó conocimiento de cuatro personas que resultaron lesionadas derivado de la caída de una grúa tipo torre en una obra en construcción", informó.

Por está razón se dirigieron hasta el inmueble localizado en el Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur.

Video: Se Desploma Grúa Telescópica en la Alcaldía Cuauhtémoc en CDMX

¿Qué pasó cerca de Parque Delta hoy?

Luego del reporte del accidente en la construcción frente a Parque Delta, llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos y comenzaron con las labores para atender a las personas lesionadas.

"No se tiene reporte de otros trabajadores atrapados", indicó la SSC.

Debido a los trabajos de rescate, evacuaron a casi un centenar de trabajadores que aún estaban en el sitio. Además, las vialidades aledañas se encuentran cerradas por la movilización de las unidades de los servicios de emergencias. Esto ha causado que el tránsito esté prácticamente paralizado, algunos usuarios de transporte público descendieron de los autobuses para continuar su camino a pie.

"Informo que, derivado del incidente, cuatro personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para su atención médica", confirmó el Jefe Vulcano Cova.

Asimismo, los bomberos dieron a conocer imágenes del interior de la construcción luego del colapso de la grúa en la colonia Roma Sur. En las imágenes se observa la estructura de color morado sobre el inmueble en el que laboraban los empleados.

¿Quiénes son los heridos por el colapso de la grúa cerca de Parque Delta?

Las autoridades aplicaron los protocolos de actuación de manera rápida, por lo que de inmediato lograron poner a salvo a las personas lesionadas y comenzaron sus traslados a los hospitales más cercanos para ser atendidos de urgencia.

Se tiene conocimiento de 4 personas con heridas en diferentes partes del cuerpo, pero se desconocen sus identidades. Esto es lo que sabemos de su estado de salud:

Trabajador 1

Tiene 41 años de edad y presenta una fractura de húmero



Tiene 41 años de edad y presenta una fractura de húmero Trabajador 2

Tiene 42 años de edad y está policontundido



Tiene 42 años de edad y está policontundido Trabajadora 3

Tiene 64 años de edad y presenta una contusión simple de cráneo y rodilla



Tiene 64 años de edad y presenta una contusión simple de cráneo y rodilla Trabajador 4

Tiene 51 años de edad y lo diagnosticaron con un esguince de tobillo derecho

Información en desarrollo....