¿Quién Fue Gregorio Alfonso Alvarado y Por Qué el Gobierno Mexicano Pidió Disculpas Públicas?

A casi 30 años de la desaparición forzada de Gregorio Alfonso Alvarado López, el Gobierno de México ofreció disculpas públicas por estos hechos ocurridos en Chilpancingo, Guerrero, en septiembre de 1996.

Este 15 de mayo de 2026, en pleno Día del Maestro, el Gobierno de México realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública del Estado, en el caso de la desaparición forzada de Gregorio Alfonso.

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Durante este acto, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos de la víctima. Por lo tanto, ofreció una disculpa pública a su familia y a la sociedad, en cumplimiento de las medidas de reparación que fueron instruidas luego de que el caso fuera atraído por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“No solo fallamos al no proteger su integridad, con el propósito de prevenir los hechos, sino también en no reaccionar de forma inmediata para dar con su localización y sancionar a las personas responsables”, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.

Asimismo, reconoció el trabajo que realizó el maestro Gregorio Alfonso Alvarado López, una lucha social por su comunidad por la que enfrentó persecución y posteriormente la desaparición forzada.

“Durante su ejercicio promovió instituciones de carácter intercultural y bilingüe, las mismas que persisten. Lo cual fue y es un acto de amor, convicción y compromiso para mejorar su entorno social”, indicó.

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¿Quién fue Gregorio Alfonso Alvarado López?

Gregorio Alfonso Alvarado López era profesor de educación primaria en la comunidad de Cerro Pelón, municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero. Además, fue miembro del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (CG500ARI).

También era reconocido por ser poeta y defensor de los derechos humanos. Gregorio Alfonso Alvarado López fue detenido el 26 de septiembre de 1996 por agentes de la PGR e individuos vestidos de civil en Chilpancingo.

Según las indagatorias, lo detuvieron al salir de las oficinas del CG500ARI, mientras conducía su vehículo. Desde ese momento no se volvió a saber nada de él.

Desde noviembre de 1995, el profesor Alvarado López había documentado e interpuesto quejas por hostigamiento y persecución en su contra por parte de fuerzas de seguridad federales.

Por lo tanto, llegó a solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la emisión de medidas cautelares antes de su desaparición.

En fechas posteriores a la desaparición de Gregorio Alfonso Alvarado López, su esposa sufrió hostigamiento por parte de individuos identificados como elementos de la Policía Judicial Federal.

El caso transitó por el Sistema Interamericano debido a la falta de resultados en las investigaciones penales internas.

Entonces, después de un acuerdo de solución amistosa firmado con la familia bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció formalmente que la desaparición de Gregorio Alfonso Alvarado López fue un crimen de Estado, perpetrado por sus propios agentes, bajo un contexto de represión hacia organizaciones independientes.

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