Megamarcha ANTAC 2026: Transportistas Anuncian Bloqueos Carreteros, ¿Qué Puntos Serán Afectados?

Los transportistas de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), realizarán una megamarcha para tomar las calles de la CDMX con la finalidad de dar a conocer sus exigencias; estos son los detalles de las nuevas movilizaciones.

Según los trabajadores, esta protesta busca visibilizar las problemáticas que impactan a toda la sociedad, pero específicamente a los sectores más vulnerables del país.

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“Por la seguridad en carreteras, por la seguridad en las calles, por medicamentos en sector salud, porque no haya más desaparecidos, por pagos justos al sector educativo, por pagos justos al campo por un MÉXICO MEJOR”, explicó la ANTAC.

Por ello, señalan que en la actualidad es urgente “unir nuestras voces” por la justicia, seguridad y la defensa de los derechos de los mexicanos. Asimismo, han dejado claro que de no hacer caso a sus peticiones, podrían realizar varias protestas durante el Mundial 2026, el cual iniciará el 11 de junio de 2026 en la CDMX.

“Porque México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social del país”, aseguraron.

Sin embargo, antes de esas movilizaciones ya planean una mega marcha de la ANTAC, la cual se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo de 2026 en CDMX. Debido a esta protesta se prevén afectaciones en los tramos carreteros que conducen a la capital.

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¿Habrá bloqueos carreteros por transportistas de la ANTAC en megamarcha?

La ANTAC lanzó una convocatoria nacional para unirse a las nuevas movilizaciones en la Ciudad de México, por lo que se espera una participación muy nutrida de personas en la protesta.

“ANTAC convoca a todos los sectores vulnerables e ignorados por este régimen a una gran concentración nacional en la Ciudad de México”, refirió.

La mega marcha de transportistas será el 20 de mayo a las 9:00 horas, en inmediaciones del Ángel de la Independencia será el punto de encuentro y posteriormente tomarán otras vialidades para exigir sus demandas.

Pero ojo, ya que su llegada hasta esta zona centro podría complicar el tránsito en otras demarcaciones, ya que tendrán que usar las principales entradas a la ciudad para su megamarcha.

No descartan bloqueos carreteros de transportistas en los principales accesos a la CDMX, que son:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Carretera Federal México-Texcoco

Autopista México-Cuernavaca

Autopista y Carretera Federal México-Toluca

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Ojo, porque aunque esta megamarcha es organizada por transportistas, se prevé que a la manifestación se sumen madres buscadoras, docentes, campesinos, agricultores, así como viudas y huérfanos de choferes y transportistas asesinados.

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