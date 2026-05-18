ANTAC Lanza Mensaje por Mega Marcha de Transportistas del 20 de Mayo 2026: "Paciencia Se Agotó"

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) lanzó un nuevo mensaje en el marco de la próxima mega marcha de transportistas y agricultores; aquí te damos los detalles sobre la protesta, en Ciudad de México (CDMX).

Transportistas convocan a nueva mega marcha a CDMX

En redes sociales, la ANTAC lanzó un llamado “directo y sin rodeos” para convocar a transportistas, madres buscadoras, maestros, personal de salud, campesinos y agricultores, para realizar una “gran concentración nacional” el próximo 20 de mayo de 2026, a partir de las 09:00 horas.

De acuerdo con la convocatoria, la concentración masiva será en el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma.

Se prevé que los contingentes partan de varios puntos del país, para reunirse en el Ángel de la Independencia.

En tanto, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) aseguró que se unirá a la protesta de los transportistas para exigir que el Gobierno de México elimine los granos del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Video: Megamarcha de Transportistas y Campesinos: Hora y Lugar de Movilización Nacional a CDMX

Noticia relacionada: Huelga de Maestros de la CNTE: Lista de Estados Donde se Suspenderán Las Clases

“La paciencia se agotó”

En un mensaje que fue publicado hoy, 18 de mayo de 2026, en redes sociales, la ANTAC afirmó que “después de años de promesas vacías, la paciencia se agotó” y apuntó que “esta convocatoria no surge en el vacío, coincide con el creciente malestar por la inseguridad que asfixia al campo y al transporte, la crisis en salud y educación y el contraste obsceno de una austeridad que solo aplica para la gente”.

Los transportistas destacaron que “miles de mexicanos enfrentan extorsiones, falta de medicinas y abandono”, por lo que “crítica es dura, porque la realidad lo exige”.

“Este no es un Gobierno del pueblo, es un régimen que ignora el hartazgo hasta que este explota en la calle”, señaló la organización.

“Si el 20 de mayo se llena el Ángel, será la primera señal clara de que la narrativa oficial se desmorona”, según la ANTAC y agregó que “los transportistas no piden migajas; exigen respeto”.

En N+, te informaremos oportunamente sobre el desarrollo de la concentración masiva de transportistas y campesinos en CDMX. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

​​​​​​Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT