Terremoto en China Hoy: Video del Momento Exacto del Temblor que Dejó Varios Muertos

Un terremoto sacudió hoy, 18 de mayo de 2026, China; en N+, te mostramos el video del momento exacto en que el fuerte temblor derrumbó edificios y causó la muerte de varias personas.

¿Qué pasó en China hoy?

La región de Guangxi, al sur de China, fue sacudida por un fuerte sismo, de magnitud 5.2, registrado la madrugada de hoy, reportaron autoridades.

El sismo causó la muerte de al menos dos personas, el derrumbe de varios edificios y la evacuación de siete mil habitantes en la ciudad de Liuzhou.

Cuatro personas más resultaron con heridas, de acuerdo con reportes de medios de China.

Luego de la emergencia, un adulto mayor, de 91 años de edad, fue rescatado con vida y en buen estado de salud, durante la búsqueda de personas desaparecidas, informaron las autoridades.

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Video del momento del terremoto hoy en China

Aquí, en N+ te mostramos el video del momento exacto en que ocurrió el terremoto en China hoy, donde se puede ver el violento movimiento de la Tierra.

En imágenes difundidas por la televisora estatal CCTV se observan a la excavadoras cuando realizaban maniobras para retirar los escombros de los inmuebles derribados.

Video: Sismo de Magnitud 5.2 en China Deja Casas Colapsadas y Desaparecidos

Al menos 13 edificios se derrumbaron, mientras que las carreteras que conducen a la zona del temblor quedaron bloqueadas por los deslizamientos de tierra.

El servicio de tren fue cancelado y hubo algunos retrasos, en los alrededores de Liuzhou.

A magnitude 5.2 earthquake in China's southwest region of Guangxi killed two and forced more than 7,000 in the city of Liuzhou to evacuate as search and rescue operations continue and authorities warn of transport disruptions https://t.co/XHaGZ4Jdc3 pic.twitter.com/scwJ93mIM5 — Reuters (@Reuters) May 18, 2026

En China, los terremotos más fuertes se registran en la zona montañosa, al oeste del país, cerca de Taiwán, y ocasionalmente, en el sur.

El terremoto más devastador tuvo una magnitud 7.9, en la provincia de Sichuan, y dejó más de 87,000 muertos y desaparecidos, en 2008.

Mapa de Guangxi, China

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Con información de N+ y AP.

RMT