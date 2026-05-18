Tiembla en México Hoy: Últimas Noticias de Magnitud y Epicentro del Sismo

Todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reporta sismos en México; en N+, te informamos dónde se ha registrado temblor hoy, 18 de mayo 2026.

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¿Dónde tembló hoy?

El último sismo en México ocurrió a las 23:08 horas del domingo, con epicentro en Villaflores, Chiapas, y fue de magnitud 4.1, detalló el Servicio Sismológico Nacional.

Posteriormente, el Sismológico Nacional no ha reportado más temblores; sin embargo, te mantendremos informado sobre los sismos que se desarrollen en las próximas horas.

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Con información de N+.

RMT