Tiembla en México Hoy: Últimas Noticias de Magnitud y Epicentro del Sismo
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Aquí te decimos cuáles son los sismos que se han registrado hoy, en México
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Todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reporta sismos en México; en N+, te informamos dónde se ha registrado temblor hoy, 18 de mayo 2026.
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¿Dónde tembló hoy?
El último sismo en México ocurrió a las 23:08 horas del domingo, con epicentro en Villaflores, Chiapas, y fue de magnitud 4.1, detalló el Servicio Sismológico Nacional.
Posteriormente, el Sismológico Nacional no ha reportado más temblores; sin embargo, te mantendremos informado sobre los sismos que se desarrollen en las próximas horas.
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Con información de N+.
RMT