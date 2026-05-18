Bloqueo de Pemex Hoy: Zona Afectada en CDMX por Manifestación de Trabajadores

Toma tus precauciones y evita el tráfico: Este lunes habrá varias movilizaciones en la Ciudad de México; en N+, te informamos dónde será el bloqueo de hoy, 18 de mayo de 2026, por la protesta de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), en CDMX.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas y bloqueos que ocurren en CDMX. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

Noticia relacionada: Huelga de Maestros de la CNTE: Lista de Estados Donde se Suspenderán Las Clases

¿Por qué protestan los trabajadores de Pemex?

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros entregará hoy más de 1,000 amparos promovidos por sus compañeros en contra de la modificación al Artículo 127 de la Constitución, por la reducción de las pensiones jubilatorias de los técnicos y profesionistas petroleros, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX.

¿Dónde es la manifestación?

Los trabajadores de Pemex se van a concentrar en el Poder Judicial de la Federación, ubicado en Sidar y Rovirosa 169, colonia El Parque, en la alcaldía Venustiano Carranza, a partir de las 11:00 horas.

Se prevé que a la protesta se sumen organizaciones como el Centro de Defensa y Justicia Social XUMA y el Centro de Comunicación Popular y Acción.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT