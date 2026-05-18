Marchas HOY 18 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 18 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan nueve concentraciones, una cita programada y cuatro eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 horas. Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 en la Alameda Central, col. Centro, Av. Hidalgo. Exigen pago de finiquito correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

10:00 horas. Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, col. Obrera, Diagonal 20 de Noviembre No. 275. Exigen reinstalación de dirigente nacional de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud.

12:00 horas. Locatarios autorizados al interior del Sistema Colectivo Metro en oficinas centrales del Metro, col. Centro, Delicias No. 67. Denuncian irregularidades en otorgamiento de locales comerciales.

Video: Manifestantes Protestan en Escalinatas del Ángel por Día Contra la Homofobia CDMX.

12:00 horas. Colectivo “Plataforma 4:20” en el Monumento a la Madre, col. San Rafael, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan. Actividades culturales y mesa informativa para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis.

14:00 horas. Sindicato de Estudiantes MX en el Tribunal Universitario de la UNAM, col. Tlatelolco, Av. Ricardo Flores Magón No. 1. Mitin en apoyo a integrante de la colectiva “Furias” y por respeto a derechos estudiantiles y debido proceso.

15:00 horas. Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio” y Plata y Oro A.C. en la Secretaría de Gobierno, col. Centro Histórico, Plaza de la Constitución No. 1. Exigen aumento salarial y cambios en esquema de aportaciones de seguridad social.

Venustiano Carranza

11:00 horas. Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros en el Poder Judicial de la Federación, col. El Parque, Sidar y Rovirosa No. 169. Entregarán amparos contra reducción de pensiones jubilatorias.

Actividades de esparcimiento

Durante el día. Estampas Mundialistas Monumentales “Panini” en Paseo de la Reforma, de Burdeos a Lieja.

Durante el día. Fiesta anual en honor al Señor de la Santa Cruz en el pueblo de Santa Cruz Meyehualco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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