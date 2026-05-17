Terromoto en China Deja Dos Muertos y Edificios Derrumbados; Evacuan a Miles.

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió el lunes, tiempo local, la región de Guangxi, en el sur de China, y causó la muerte de dos personas y el derrumbe de 13 edificios, informaron medios estatales.

La emergencia se registró en la ciudad de Liuzhou, a las 00:21 horas de la madrugada del lunes (16:21 GMT del domingo), señaló la agencia oficial de noticias Xinhua, y añadió que una persona seguía desaparecida por la mañana.

La cadena estatal CCTV identificó a los fallecidos como pareja, un hombre de 63 años y una mujer de 53, y señaló que continuaban las labores de búsqueda y rescate de la persona desaparecida.

Las autoridades evacuaron a más de 7 mil personas de la zona, agregó.

Video: Sismo de Magnitud 5.2 en China Deja Casas Colapsadas y Desaparecidos.

Videos difundidos por CCTV mostraban a personas que huían de edificios de gran altura y montones de escombros junto a viviendas destruidas.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China.

En enero del año pasado, un devastador sismo en la remota región del Tíbet causó al menos 126 muertos y dañó miles de edificios.

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