Hallan Presunto Crematorio Clandestino y Centro de Adiestramiento en Lagos de Moreno, Jalisco

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportó el hallazgo de un presunto crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno, y la recuperación—hasta ahora— de 60 bolsas con restos humanos en la localidad de El Salto, en un terreno cercano al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Las buscadoras localizaron este domingo, a partir de reportes anónimos, una presunta zona de exterminio en la comunidad de Plan de los Rodríguez, en Lagos de Moreno, donde identificaron al menos 15 puntos con restos óseos calcinados.

El grupo confirmó que en el sitio se detectaron fragmentos de cráneos, llantas y varillas de acero, materiales presuntamente utilizados para facilitar la combustión de restos biológicos.

"No les dimos tiempo de que los sacaran"

La madre buscadora de Sonora Ceci Flores difundió en X un mensaje sobre el hallazgo: “Viajamos a Lagos de Moreno para acompañar a las madres de Jalisco, encontramos un centro de adiestramiento y crematorio clandestino, más de 16 fosas con restos calcinados. Estoy con sentimientos encontrados. Me da gusto que muchos regresarán a casa, pero me duelen las formas”.

La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores. Foto: Cuartoscuro.

En un video compartido en la misma publicación, Flores mostró el lugar y describió las condiciones del predio.

“Como lo pueden ver este es el crematorio, está lleno de restos calcinados. Todavía no les dimos tiempo de que los sacaran, todavía estaba humeando cuando llegamos. Todavía se percibe el aroma. Acá está el cráneo", describió Flores en el video.

Y agregó: "Es terriblemente impresionante para una madre estar encontrando este lugar. Aquí está la evidencia, aquí están las llantas. Encontramos restos enterrados y por fuera de la superficie”, describió.

La activista añadió que el predio es de gran extensión y que desconocen cuántos días permanecerán trabajando en la zona, por lo que pidió apoyo de las autoridades para continuar con las labores de búsqueda".

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