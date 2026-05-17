FGR Logra Vinculación a Proceso de 13 Detenidos Tras Enfrentamiento en Escuinapa, Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 13 personas detenidas tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Defensa realizaban recorridos de seguridad sobre la carretera que conduce del municipio de Escuinapa a la presa El Peñón. En el lugar detectaron a un grupo de civiles armados y, tras una persecución a pie, se registró un enfrentamiento que derivó en la detención de los ahora imputados. Durante el operativo fueron asegurados 15 fusiles, 900 cartuchos, 36 cargadores y 14 chalecos tácticos.

13 bajo imputación

De acuerdo con la autoridad federal, un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa, con sede en Culiacán, determinó procesar a Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Ricardo “N”, José “N”, Uziel “N”, Edwin “N”, Jorge “N”, Josué “N”, Santiago “N”, Andrés “N” y Waldirys “N” por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como asociación delictuosa.

Además, Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Santiago “N”, Waldirys “N” y Josué “N” también fueron vinculados por posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La #FGR en #Sinaloa obtuvo vinculación a proceso contra 13 personas por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y de arma de fuego, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros. Como parte de las labores del… pic.twitter.com/9nEWUwzBJr — FGR México (@FGRMexico) May 17, 2026

La resolución fue obtenida luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentara los datos de prueba correspondientes.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 “Norponiente”, ubicado en Guasave, Sinaloa, y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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