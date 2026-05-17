Revelan Posible Móvil del Multihomicidio de una Familia en Rancho de Tehuitzingo, Puebla

Alrededor de las 2 de la mañana de este domingo 17 de mayo agentes ministeriales recibieron el reporte de un ataque directo con armas de fuego, en contra de trabajadores e integrantes de una familia en Tehuitzingo, Puebla.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) confirmó que en un rancho de la comunidad de Texcalapa, implementaron un operativo junto con Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego del multihomicidio.

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En total, fueron cuatro hombres, tres mujeres, dos niños y una bebé recién nacida, quienes fueron ultimados con un tiro en la cabeza, y maniatados.

Una de las mujeres aún contaba con signos vitales a la llegada de los paramédicos, pero falleció en un cruce conocido como El Pitayo, a bordo de la ambulancia.

De acuerdo con el reporte de policías municipales y estatales, todas las víctimas recibieron impacto de bala en la cabeza, y fueron abandonados maniatados.

Revelan primera línea de investigación tras asesinato de 10 personas en Tehuitzingo

Durante la conmemoración el 163 Aniversario de la Heroica Defensa del sitio de Puebla, la fiscal general Isamis Pastor Betancour, habló sobre los hechos violentos ocurridos en Tehuitzingo.

Confirmó que las víctimas pertenecían en su mayoría a una misma familia, incluyendo a los menores de edad. Además, reveló que la primera línea de investigación es un asunto familiar.

La fiscal general del estado también aclaró que no todos pertenecían a la familia; se trató de seis miembros de la misma y cuatro trabajadores que se encontraban en el rancho.

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Con información de N+

JAPR