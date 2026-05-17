Quedan Atrapadas 4 Personas en Elevador de Torre Latinoamericana; Bomberos las Rescatan.

Bomberos acudieron al rescate de cuatro personas que quedaron atrapadas en un elevador de la Torre Latinoamericana, en el centro de la Ciudad de México, la noche de este domingo 17 de mayo.

Juan Manuel Pérez Cova, director general de los vulcanos capitalinos, afirmó que no hubo lesionados. No precisó cuánto tiempo estuvieron atrapadas las personas, ni la causa de la falla del ascensor.

"Informo que atendimos el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador, en la Torre Latinoamericana. No se reportan personas lesionadas", posteó en su cuenta oficial de X.

El funcionario compartió un video en el que se observan labores para sacar de entre la estructura metálica a los ciudadanos, al menos un hombre y una mujer entre ellos.