Lluvias y Granizadas Dejan Árboles Caídos, Inundaciones y Afectaciones Viales en CDMX y Edomex

Una lluvia generalizada dejó diversas afectaciones este domingo en distintos puntos de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. En la alcaldía Benito Juárez, un árbol de aproximadamente 25 metros de altura cayó en el cruce de Botticelli y Patriotismo, luego de que la raíz se reblandeciera por la humedad.

Vecinos señalaron que escucharon un fuerte tronido cuando el árbol se desplomó sobre cableado eléctrico. En el sitio ya laboran elementos de Protección Civil de Benito Juárez y personal de la CFE para retirar el árbol, que quedó recargado sobre una iglesia. Una ventana del inmueble resultó dañada y también un vehículo fue afectado. No se reportan personas lesionadas.

En Azcapotzalco, la fuerte lluvia de la tarde dejó inundaciones en San Mateo y Avenida Ferrocarriles Nacionales, donde el nivel del agua alcanzó el ras de banqueta. Automovilistas evitaron circular por la zona, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular.

En Coacalco se registró una tormenta acompañada de granizo y actividad eléctrica. Varias calles y avenidas presentaron anegaciones y corrientes leves que dificultaron la circulación. En la colonia Loma Bonita, el agua inundó la avenida Carlos Hank González y algunos comercios resultaron afectados tras el ingreso del agua a sus locales.

Fuertes Lluvias y Granizadas Dejan Caos en CDMX y Edomex con Inundaciones

21 minutos de tormenta eléctrica

La lluvia comenzó alrededor de las 4:10 de la tarde en Coacalco, Ecatepec y San Cristóbal, acompañada de una intensa tormenta eléctrica que se prolongó durante 21 minutos. Colonias como Villa de las Flores, Loma Bonita, Potrero y La Laguna registraron caída de granizo y encharcamientos. En la zona de Plaza Coacalco aún permanecen restos de hielo acumulado.

Autoridades y vecinos pidieron extremar precauciones debido a que el granizo mezclado con aceite sobre el pavimento puede provocar derrapes. En Villas de San José y Villa de las Flores, en los límites entre Coacalco y Tultitlán, el granizo y los encharcamientos incluso ingresaron a algunas viviendas.

Tras las lluvias, el sol volvió a salir en Coacalco; sin embargo, persistieron calles cubiertas de hielo, hojas y agua acumulada. Además, se reportaron fuertes vientos en la zona del mercado Condesa, Potrero de la Laguna y Villa de las Flores, donde incluso se observó cómo los árboles se doblaban por las ráfagas.

En Naucalpan también cayó una fuerte tormenta con granizada, especialmente en la zona del Toreo, donde quedó un rastro blanco sobre calles y banquetas. Mientras tanto, en Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, un aguacero sorprendió a habitantes y automovilistas, dejando encharcamientos de consideración sobre Avenida Constituyentes.

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