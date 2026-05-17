Sheinbaum Inaugura el Hospital Agustín O'Horán, El Más Grande de América Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró hoy 17 de mayo el nuevo Hospital General “Hospital Agustín O'Horán” en Mérida, considerado el hospital más grande de América Latina.

Durante su visita a Yucatán, la mandataria también firmó el convenio para incorporar al estado al programa IMSS-Bienestar, con lo que todos los servicios de salud para la población sin seguridad social serán gratuitos.

¿Cómo es el hospital más grande de América Latina?

La nueva unidad hospitalaria inició operaciones este domingo y cuenta con 10 edificios funcionales, 669 camas hospitalarias, 82 consultorios y áreas especializadas de atención crítica, terapia intensiva y hospitalización. Además, ofrece servicios en más de 48 especialidades médicas.

El complejo dispone de 16 quirófanos, dos de ellos equipados con tecnología robótica para procedimientos de mínima invasión, así como laboratorios inteligentes y áreas de alta especialidad en oncología, hemodiálisis y hemodinamia.

Además, el hospital cuenta con un helipuerto para facilitar la atención de emergencias y el traslado aéreo de pacientes en estado crítico.

Con esta obra, el Gobierno federal busca fortalecer la infraestructura médica del sureste del país y ampliar el acceso universal a servicios de salud especializados y gratuitos para miles de familias mexicanas.

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