Victoria para Shakira en España: Ordenan Devolverle Más de 60 Millones de Euros

Shakira ganó la batalla fiscal en España luego de que la Audiencia Nacional anuló las sanciones tributarias que enfrentaba desde hace ocho años y ordenó a Hacienda que devuelva más de 60 millones de euros a la cantante.

El tribunal concluyó que no se pudo comprobar que la colombiana tuviera residencia fiscal en el país en 2011, por lo que ordenó reintegrar el monto, además de intereses y gastos legales.

La justicia española determinó que las autoridades fiscales actuaron indebidamente contra la estrella del pop latino, pues se acreditó que la originaria de Barranquilla no estaba obligada a pagar impuestos en un país en el que no vivía.

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La Audiencia Nacional estimó el recurso de la artista contra una resolución previa de la Agencia Tributaria, y anula las liquidaciones y sanciones impuestas.

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Según la sentencia, la administración española no ha acreditado que Shakira permaneciera en 2011 en el país más de 183 días, como exige la ley a la hora de tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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ASJ