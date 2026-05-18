Victoria para Shakira en España: Ordenan Devolverle Más de 60 Millones de Euros
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La Audiencia Nacional de España falló a favor de Shakira y ordenó a Hacienda que devuelva más de 60 millones de euros a la cantante colombiana
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Shakira ganó la batalla fiscal en España luego de que la Audiencia Nacional anuló las sanciones tributarias que enfrentaba desde hace ocho años y ordenó a Hacienda que devuelva más de 60 millones de euros a la cantante.
El tribunal concluyó que no se pudo comprobar que la colombiana tuviera residencia fiscal en el país en 2011, por lo que ordenó reintegrar el monto, además de intereses y gastos legales.
La justicia española determinó que las autoridades fiscales actuaron indebidamente contra la estrella del pop latino, pues se acreditó que la originaria de Barranquilla no estaba obligada a pagar impuestos en un país en el que no vivía.
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La Audiencia Nacional estimó el recurso de la artista contra una resolución previa de la Agencia Tributaria, y anula las liquidaciones y sanciones impuestas.
Según la sentencia, la administración española no ha acreditado que Shakira permaneciera en 2011 en el país más de 183 días, como exige la ley a la hora de tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
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ASJ