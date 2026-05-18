Murió Luis de la Peña, Destacado Físico Mexicano e Investigador de Mecánica Cuántica.

Luis Fernando de la Peña Auerbach, destacado físico mexicano e investigador de la mecánica cuántica, murió este domingo, informó la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Doctor honoris causa de esta casa de estudios, cuya vida académica contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la física teórica en México", destacó la UNAM.

El profesor y divulgador científico falleció a los 95 años de edad.

La Máxima Casa de Estudios del país destacó el invaluable legado del físico mexicano en la formación de múltiples generaciones de profesionales en la Facultad de Ciencias.

Ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes y distinguido con el doctorado Honoris Causa por la UNAM, de la Peña dedicó más de medio siglo al estudio profundo de los fundamentos cuánticos y la electrodinámica estocástica, además de consolidarse como un apasionado y prolífico divulgador de la ciencia.

Luis de la Peña Auerbach nació el 23 de julio de 1931 en Texmelucan, Puebla. En 1953 se tituló como ingeniero en comunicaciones eléctricas y electrónica por la ESIME del IPN, y en 1964 obtuvo el doctorado en ciencias físico-matemáticas en la Universidad Estatal Lomonosov de la entonces Unión Soviética.

